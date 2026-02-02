Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Fernanda W reveló cuáles son sus mayores manías y cómo aprendió a aceptarlas

Luisa Fernanda W compartió un video en el que confesó algunas de las manías que han marcado su vida y cómo hoy las acepta.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Luisa Fernanda W muestra su cambio físico
Luisa Fernanda W muestra su cambio físico y revela lo que realmente vive con el ejercicio. (Foto: Canal RCN)

Luisa Fernanda W volvió a generar conversación en redes sociales luego de compartir un video en el que habló, con total honestidad, sobre algunas de las manías que han marcado su forma de vivir y organizar su día a día.

Lejos de presentarlas como defectos, la creadora de contenido reflexionó sobre cómo aprender a aceptarlas le ha permitido sentirse más en paz consigo misma, especialmente en una etapa de su vida en la que combina su rol de madre, esposa y empresaria.

¿Por qué el silencio es tan importante para Luisa Fernanda W?

Una de las confesiones que más llamó la atención fue su relación con el silencio. Luisa explicó que, por naturaleza, es una persona que disfruta los espacios tranquilos, algo que no siempre resulta sencillo en su entorno actual.

Así es el nuevo look de Luisa Fernanda W que causó sensación en redes
habló de cómo equilibra sus manías con su rol de mamá y esposa. (Foto AFP: Jason Koerner).

Al estar casada con un cantante de música popular y ser mamá de dos niños pequeños, el ruido se convierte en una constante dentro de su hogar, sin embargo, lejos de verlo como un conflicto, contó que ha aprendido a buscar momentos a solas para recargar energía.

¿Cómo convive Luisa Fernanda W con su necesidad de orden y control?

Otro aspecto que Luisa Fernanda W compartió fue su relación con el orden. Reconoció sentirse incómoda cuando percibe desorganización o elementos fuera de lugar dentro de su casa.

"Antes pensaba que tenía que cambiar estas cosas." Expresó.

 

Según explicó, esta necesidad de orden no surge del deseo de complacer a otros, sino de sentirse tranquila en su propio espacio, con el tiempo, entendió que estas manías no son negativas, siempre y cuando no se conviertan en una carga.

¿Por qué para Luisa Fernanda W llegar temprano es parte de su tranquilidad?

Luisa también habló sobre su obsesión por la puntualidad, contó que prefiere llegar con mucha anticipación a compromisos, vuelos o citas importantes, incluso si eso significa estar varias horas antes en el lugar.

Luisa Fernanda W habló del importante cambio que hará en su cuerpo
Luisa Fernanda W confesó que disfruta profundamente los espacios en silencio para recargar energía.(Foto Canal RCN).

Este hábito le permite tomarse el tiempo necesario para comer, respirar y prepararse mentalmente antes de cualquier situación inesperada.

Mientras algunos se identificaron de inmediato con sus manías, otros resaltaron que esa disciplina y nivel de exigencia explican cómo logra manejar múltiples responsabilidades sin descuidar su vida personal.

Al final, Luisa Fernanda W dejó una reflexión que resonó entre sus seguidores, durante mucho tiempo pensó que debía cambiar estas características, pero hoy reconoce que forman parte de quien es y le hacen bien.

