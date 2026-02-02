Homenaje a Yeison Jiménez es marcado por inesperado suceso natural que fans atribuyen a su presencia

El pasado sábado 31 de enero se realizó el homenaje a Yeison Jiménez en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, al que asistieron miles de personas para despedir de manera simbólica al artista, fallecido en un accidente aéreo el 10 de enero. En medio del evento, algunos asistentes captaron un suceso natural que atribuyeron a una supuesta presencia del cantante en el lugar.

¿Cuál fue el suceso natural que apareció en el homenaje a Yeison Jiménez?

A medida que avanzaba el homenaje a Yeison Jiménez en la capital colombiana, varios videos grabados por asistentes comenzaron a circular en redes sociales, donde rápidamente se volvieron virales entre quienes no pudieron asistir de manera presencial.

Homenaje a Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN).

Uno de ellos llamó especialmente la atención por mostrar un curioso suceso natural que tomó por sorpresa a los presentes y que muchos atribuyeron a una supuesta presencia del fallecido artista en el evento.

En el video se observa cómo las nubes formaron lo que parecía un enorme sombrero vaquero en el cielo, justo encima del escenario donde los artistas invitados se encontraban rindiendo homenaje, según relató la persona que lo compartió en TikTok.

Lo que más llamó la atención fue que este momento coincidió con la interpretación de la icónica canción de Antonio Aguilar, Nadie es eterno.

“Yeison nos regaló un sombrero en el cielo, en su homenaje”, escribió el fanático junto al video publicado en TikTok.

Sin embargo, escépticos aseguran que aunque pensar en que Yeison Jiménez se pronunció por medio de las nubes era algo emotivo, la realidad sería otra, pues encontrar objetos o rostros familiares en superficies harían parte de la pareidolia.

¿Qué es pareidolia y por qué se asocia con el fenómeno natural durante homenaje a Yeison Jiménez?

Según expertos, el ver objetos en superficies o lugares a nuestro alrededor harían parte de la pareidolia, un rasgo psicológico en el que el cerebro busca patrones familiares, como caras, formas, o animales, que buscan un significado en el entorno.

Sin embargo, esto no hace parte de una realidad absoluta sino de una interpretación que inconscientemente está influenciada por la experiencia y estado de ánimo.