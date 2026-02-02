Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ana María Estupiñán prepara la maleta de parto junto a sus seguidores en redes

Ana María Estupiñán compartió un conmovedor video junto a su esposo mientras preparaban la maleta de parto, revelando además el nombre de su primer bebé.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Foto Canal RCN

Ana María Estupiñán volvió a conmover a sus seguidores al compartir uno de los momentos más íntimos y simbólicos de esta etapa de su vida, la preparación para la llegada de su primer hijo.

Entre prendas diminutas, objetos esenciales y silencios cargados de emoción, Ana María permitió que sus seguidores fueran testigos de la ilusión que rodea este momento tan esperado, que marca un antes y un después en su vida personal.

¿Cómo viven Ana María Estupiñán y su esposo la espera de su bebé?

Durante los últimos días, la pareja ha compartido fragmentos de lo que ha sido su preparación física y emocional para recibir a su hijo.

"La misma emoción de preparar nuestra casa hace años cuando nos casamos, es la emoción que estamos sintiendo por preparar nuestra casa para tu llegada." Expresó.

 

Ya en la semana 39 de gestación, el ritual de empacar la pañalera se convirtió en un acto profundamente simbólico, pues representa la cercanía del encuentro cara a cara con ese ser que, hasta ahora, han conocido a través de movimientos dentro del vientre.

Ana María expresó que, aunque las pataditas ya les han permitido sentirlo presente, la emoción de saber que pronto podrán mirarlo, oír su llanto y sostenerlo en brazos es indescriptible.

¿Por qué este momento conecta con otras etapas importantes de su vida?

En el mensaje que acompaña el video, la actriz comparó esta experiencia con la emoción que sintieron años atrás al preparar su hogar cuando decidieron casarse.

Para ella, adecuar la casa para la llegada de su hijo despierta una sensación similar, pero aún más profunda, pues ahora el espacio se transforma para recibir una nueva vida.

Ana María Estupiñán conmueve.
Ana María Estupiñán conmueve con su tierno mensaje en la recta final de su embarazo. (Foto Canal RCN)

Ana María describió cómo sueña con que su hogar se llene de la voz, la risa y la presencia permanente de su hijo, dejando claro que, a partir de ahora, ese espacio ya no estará completo sin él.

¿Qué mensaje de fe y esperanza acompañó este anuncio?

Uno de los momentos más emotivos del video fue cuando Ana María compartió una reflexión sobre la fe y las promesas cumplidas y habló de cómo este proceso ha sido una respuesta a la esperanza que ambos mantuvieron viva durante años, destacando que, desde su experiencia, las promesas llegan en el momento preciso.

Ana María Estupiñán reapareció en redes compartiendo detalles de su bebé: ¿ya nació?
Esto significa el nombre de Emmanuel: hijo de Ana María Estupiñán. | Foto: Canal RCN

Para ella, este embarazo es la prueba tangible de que la paciencia y la fe pueden dar frutos inesperados y profundamente transformadores.

Ana María Estupiñán no solo anunció la cercanía del nacimiento de Emanuel, sino que abrió una ventana a su vida personal, recordando que los momentos más simples suelen ser los más poderosos cuando se viven desde el amor y la esperanza.

