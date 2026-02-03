Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Liendra reaccionó tras la expulsión de Johanna Fadul y lanzó inesperado mensaje en vivo

La Liendra no se quedó callado y reaccionó en vivo tras la expulsión de Johanna Fadul de La casa de los famosos Colombia

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La Liendra reaccionó a la expulsión de Johanna Fadul de La casa de los famosos Colombia 3
La Liendra opinó en vivo sobre Johanna Fadul y su expulsión de La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos: Canal RCN)

La Liendra sorprendió al opinar y reaccionar en vivo tras la expulsión de Johanna Fadul de La casa de los famosos Colombia 3.

¿Cómo reaccionó La Liendra a la expulsión de Johanna Fadul de La casa de los famosos?

El creador de contenido y exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos, en un en vivo mientras veía la gala, reaccionó con gran sorpresa al escuchar al Jefe anunciándole a Johanna su expulsión.

“¡Ay nooo, Johanna!”, expresó, y en varias ocasiones siguió repitiendo la palabra “no” mientras se agarraba la cabeza al ver lo que estaba ocurriendo en vivo.

Por lo que el creador de contenido lanzó un inesperado mensaje en vivo, diciendo que no lo podía creer.

“En las tres temporadas es la primera vez que pasa esto”, expresó aún sorprendido. Además, seguía repitiendo que era “una embarrada” salir así, y aunque reconoció que el comentario fue grave, nunca pensó que la fueran a expulsar.

La Liendra opinó en vivo sobre Johanna Fadul y su expulsión de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

También mencionó que, en su opinión, la hubieran puesto en placa durante varias semanas hasta que el público decidiera sacarla, pero que una expulsión le parecía una medida muy fuerte.

¿Qué pasará con la carrera de Johanna Fadul según La Liendra?

Sin filtro, La Liendra expresó que esto le podría afectar mucho su carrera artística. Aunque aseguró que todo en la vida pasa, salir de un programa de televisión de esa forma puede ser muy duro.

También comentó que, por querer “romperla” en el posicionamiento, terminó metiéndose en un problema ella sola.

“Qué rabia en lo que ella se metió solita”, dijo, mencionando además que cuando vea los comentarios de la gente, la situación podría ser aún más difícil.

Y cuando vio que Campanita se iba a despedir, reaccionó sorprendido: “¿Pero por qué se va a despedir? ¡Ni la toque, Campanita!”, mencionando entre chiste, “que no la dejan entrar a su propia casa y hasta la expulsan”.

La Liendra opinó en vivo sobre Johanna Fadul y su expulsión de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

La Liendra concluyó que, tras la salida de Johanna Fadul, deberán ingresar a alguien nuevo a la competencia y se preguntó quién podría ser el próximo habitante de La casa.

