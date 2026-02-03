Juanda Caribe rompe el silencio tras la expulsión de Johanna Fadul: “Nadie puede juzgar”

Johanna Fadul recibió la sanción máxima en La casa de los famosos Colombia y fue expulsada por decisión del Jefe tras un comentario desatinado hacia Campanita, hecho que generó una ola de reacciones no solo en el público, sino también entre sus excompañeros comoJuanda Caribe.

¿Qué dijo Juanda Caribe tras la expulsión de Johanna Fadul de La casa de los famosos Colombia?

La salida de la actriz tomó por sorpresa a los participantes, quienes no esperaban una medida tan drástica en plena competencia.

Desde ese momento, diferentes voces dentro de la casa comenzaron a pronunciarse sobre lo ocurrido, especialmente en conversaciones privadas donde se analizó el impacto de la decisión.

En medio de ese ambiente, uno de los que se refirió al tema fue Juanda Caribe, quien habló del caso durante una charla con Tebi Bernal, poco después de conocerse la noticia que dejó a todos en shock.

Juanda Caribe expresó que, aunque reconoce que todos los seres humanos cometen errores, también considera que no siempre corresponde a los demás asumir el papel de jueces.

“Todos pecamos, todos tenemos errores y tenemos que responder por nuestros pecados, pero si el pecado no fue contra ti ni tú eres el que lo cometes, ese juicio no te corresponde”, comentó el humorista.

Además, insistió en que, aunque se puede opinar, no es fácil señalar a alguien cuando cada persona también puede equivocarse de distintas maneras.

“Yo tal vez he pecado de otra forma”, agregó Juanda Caribe, dejando claro que no se sentía en posición juzgar las palabras de Johanna Fadul.

¿Cómo reaccionó Tebi Bernal ante las palabras de Juanda Caribe tras la expulsión de Johanna Fadul?

Por su parte, Tebi Bernal también intervino en la charla y aseguró que, desde su perspectiva, el único que puede juzgar es Dios. Incluso citó un pasaje bíblico que dice: “El que esté libre de pecado que tire la primera piedra”.

Juanda Caribe, además, insistió en que todo acto tiene consecuencias y reconoció que el comentario estuvo mal, mostrando empatía hacia Maiker, Campanita e incluso hacia él mismo.

“Toda mi empatía con Maiker y Campanita, e incluso conmigo que soy una persona de piel morena”, expresó.

Finalmente, reiteró que no son los participantes quienes deben “cobrar” un error ajeno.