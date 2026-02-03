Karina García habla sobre la expulsión de Johanna Fadul de La casa de los famosos Colombia 2026

En la noche del lunes 2 de febrero, se vivió uno de los momentos más comentados de esta tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, pues Johanna Fadul fue expulsada del programa de convivencia, debido a comentarios que le hizo a Campanita.

Nadie esperaba que se tomará una decisión tan radical, pero el jefe dejó claro que en su casa no va a permitir comentarios que pueden afectar a una sociedad como la nuestra, por eso, decidió que la actriz tenía que salir de la competencia.

¿Cuál fue el comentario que hizo Johanna Fadul a Campanita en La casa de los famosos Colombia 2026?

En le posicionamiento que se vivió en la noche de eliminación del pasado domingo 1 de febrero, Johanna Fadul le dijo a Campanita que quería que él se fuera de La casa de los famosos Colombia 2026 por el complot que al parecer tendría con otras compañeras.

Johanna Fadul es expulsada de La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto Canal RCN)

Lo malo no fue eso, lo que le costó su salida del programa es que le dijo que sus pensamientos eran iguales de oscuros a su color de piel, por su puesto, esto generó todo el rechazo no solo de los televidentes y seguidores, sino de sus mismos compañeros.

¿Cómo fue la expulsión de Johanna Fadul de La casa de los famosos Colombia 2026?

Durante los primeros minutos de la gala del lunes 2 de febrero, Johanna Fadul le habló a tanto a los televidentes, como a sus compañeros de La casa de los famosos Colombia 2026 para pedir disculpas.

Sin embargo, esto no fue bien visto por Maiker, quien dijo que le estaban dando visibilidad al victimario y no a Campanita, pero él no pudo hablar mucho porque dijo que le daban ganas de llorar.

Minutos más tardes de este incómodo momento, el jefe habló y dijo que ellos debían ser un ejemplo porque todo un país los ven, por lo que no va a permitir comentarios r4cist4as en su casa y por eso, expulsó a la actriz.

¿Cuál fue la reacción de Karina García ante la expulsión de Johanna Fadul de La casa de los famosos Colombia 2026?

Las palabras de Karina García tras la expulsión de Johanna Fadul (Foto Canal RCN).

Karina García rompió el silencio y reaccionó a la expulsión de Johanna Fadul de La casa de los famosos Colombia 2026 y dijo que vivió este momento no solo como panelista, sino como televidente.

Expresó que se sintió la emoción que todos sintieron y que hasta ganas de llorar le dieron, pero también dijo que esta temporada se está poniendo cada vez más buena.