Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Karina García habla sobre la expulsión de Johanna Fadul de La casa de los famosos Colombia 2026

Karina García reveló su reacción luego de la expulsión de Johanna Fadul de La casa de los famosos Colombia 2026: “fue emocionante”

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Johanna Fadul es expulsada de La casa de los famosos Colombia 202
Karina García se pronunció sobre la expulsión de Johanna Fadul. (Foto Canal RCN)

En la noche del lunes 2 de febrero, se vivió uno de los momentos más comentados de esta tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, pues Johanna Fadul fue expulsada del programa de convivencia, debido a comentarios que le hizo a Campanita.

Artículos relacionados

Nadie esperaba que se tomará una decisión tan radical, pero el jefe dejó claro que en su casa no va a permitir comentarios que pueden afectar a una sociedad como la nuestra, por eso, decidió que la actriz tenía que salir de la competencia.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el comentario que hizo Johanna Fadul a Campanita en La casa de los famosos Colombia 2026?

En le posicionamiento que se vivió en la noche de eliminación del pasado domingo 1 de febrero, Johanna Fadul le dijo a Campanita que quería que él se fuera de La casa de los famosos Colombia 2026 por el complot que al parecer tendría con otras compañeras.

Las palabras de Karina García tras la expulsión de Johanna Fadul
Johanna Fadul es expulsada de La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto Canal RCN)

Lo malo no fue eso, lo que le costó su salida del programa es que le dijo que sus pensamientos eran iguales de oscuros a su color de piel, por su puesto, esto generó todo el rechazo no solo de los televidentes y seguidores, sino de sus mismos compañeros.

¿Cómo fue la expulsión de Johanna Fadul de La casa de los famosos Colombia 2026?

Durante los primeros minutos de la gala del lunes 2 de febrero, Johanna Fadul le habló a tanto a los televidentes, como a sus compañeros de La casa de los famosos Colombia 2026 para pedir disculpas.

Artículos relacionados

Sin embargo, esto no fue bien visto por Maiker, quien dijo que le estaban dando visibilidad al victimario y no a Campanita, pero él no pudo hablar mucho porque dijo que le daban ganas de llorar.

Minutos más tardes de este incómodo momento, el jefe habló y dijo que ellos debían ser un ejemplo porque todo un país los ven, por lo que no va a permitir comentarios r4cist4as en su casa y por eso, expulsó a la actriz.

¿Cuál fue la reacción de Karina García ante la expulsión de Johanna Fadul de La casa de los famosos Colombia 2026?

Karina García se pronunció sobre la expulsión de Johanna Fadul
Las palabras de Karina García tras la expulsión de Johanna Fadul (Foto Canal RCN).

Karina García rompió el silencio y reaccionó a la expulsión de Johanna Fadul de La casa de los famosos Colombia 2026 y dijo que vivió este momento no solo como panelista, sino como televidente.

Expresó que se sintió la emoción que todos sintieron y que hasta ganas de llorar le dieron, pero también dijo que esta temporada se está poniendo cada vez más buena.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Juanda Caribe habla de la expulsión de Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia Johanna Fadul

Juanda Caribe rompe el silencio tras la expulsión de Johanna Fadul: “Nadie puede juzgar”

Juanda Caribe habló tras la expulsión de Johanna Fadul y pidió no asumir el papel de jueces en La casa de los famosos.

Así reaccionó Johanna Fadul tras ser expulsada por el Jefe en La casa de los famosos Colombia Johanna Fadul

Así reaccionó Johanna Fadul tras ser expulsada por el Jefe en La casa de los famosos Colombia

Johanna Fadul compartió su primera reacción en redes tras ser expulsada por el Jefe tras controversial comentario a Campanita.

Johanna Fadul abandonó La casa de los famosos tras comentario a Campanita: y así reaccionó el público Johanna Fadul

Johanna Fadul fue expulsada de La casa de los famosos y su salida desató polémica en redes

La expulsión de Johanna Fadul de La casa de los famosos desató un fuerte debate en redes tras su comentario sobre Campanita.

Lo más superlike

Feid compartió un recuerdo del pasado cuando estaba con Karol G Feid

Feid reveló un recuerdo de su época junto a Karol G: ¿la recordó?

Feid generó reacciones al compartir en sus redes sociales un recuerdo en el que asocian su relación con Karol G.

Reconocido artista causa preocupación tras ser hospitalizado de emergencia: ¿qué dijo en redes? Talento internacional

Reconocido artista causa preocupación tras ser hospitalizado de emergencia: ¿qué dijo en redes?

El mensaje en la corbata de Feid en los premios Grammy 2026 Feid

Feid desata teorías en los Grammy por el misterioso mensaje en su corbata, ¿indirecta para Karol G?

La NASA confirmó que la combinación entre la posición de la Tierra y la Luna hará de este eclipse un evento excepcional. Viral

El eclipse solar más largo del siglo oscurecerá el día por más de 6 minutos: aquí los detalles

Aida Victoria Merlano sobre la conjuntivitis alérgicas. Aída Victoria Merlano

Aida Victoria sorprende con video sobre “alergias” y alerta por posible conjuntivitis, ¿cómo se trata?