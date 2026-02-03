Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Duelo en la televisión colombiana! Murió famoso periodista tras enfermedad terminal: ¿quién fue?

La televisión colombiana se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de famoso periodista tras enfermedad terminal.

María Camila Arteaga
¡Duelo en la televisión! Murió distinguido periodista tras enfermedad terminal: ¿quién fue?
¿Quién fue el reconocido periodista colombiano que falleció tras enfermedad terminal? | Fotos: Freepik

En los últimos días, el mundo del periodismo colombiano se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de una de sus figuras más representativas, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional en el campo de la televisión.

Además, la noticia ha dejado un profundo vacío por parte de sus allegados y seguidores tras confirmarse que el periodista fue diagnosticado con una enfermedad neurológica la cual le presentó múltiples dificultades en los últimos meses y se aplicó la 3utans#a.

¿Quién fue el reconocido periodista que falleció tras enfermedad terminal?

El nombre de Raúl Boniet se ha convertido en tendencia no solo por destacarse a lo largo de su amplia trayectoria en ser un reconocido periodista colombiano, sino que también, por confirmarse su desafortunada muerte.

¡Duelo en la televisión! Murió distinguido periodista tras enfermedad terminal: ¿quién fue?
Así se confirmó el fallecimiento de Raúl Boniet. | Foto: Freepik

La noticia fue confirmada principalmente por parte de un comunicado oficial compartido por La Asociación de Locutores y Comunicadores (ACL) y, también, en su cuenta oficial de X tras un anuncio por parte de uno de sus hijos, quienes anunciaron lo siguiente:

“Hoy, 30 de enero de 2026, nos despedimos de mi papá, el periodista colombiano Raúl Benoit. Partió en paz, rodeado de amor, tras las secuelas de un ACV y el Parkinson. Siempre vivirá en nuestros corazones. Descansa en paz, papá. Felipe Benoit”, dice el comunicado.

¿Cuál fue la causa principal por la que falleció el periodista Raúl Boniet?

Según reportaron varios allegados de Raúl Boniet, se confirmó que el periodista colombiano fue diagnosticado hace un largo periodo de tiempo con una enfermedad de Parkinson, la cual le generó varias complicaciones neuronales.

¡Duelo en la televisión! Murió distinguido periodista tras enfermedad terminal: ¿quién fue?
¿Cuál fue la causa principal por la que falleció el periodista colombiano? | Foto: Freepik

Por esta razón, una de sus hijas llamada Carolina, se pronunció mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 9 mil seguidores, un comunicado explicando las razones por las que falleció su padre:

“Hace seis meses, nuestro padre tomó la decisión de optar por la 3utans#a. Aunque intentamos con todas las fuerzas hacerlo cambiar de opinión, su determinación fue firme y, finalmente, no hubo más que se pudiera hacer. Nuestro padre fue un periodista extraordinario. Su mayor orgullo y su alegría más profunda fueron su trabajo como corresponsal de gu3rr#. Fue un periodista extraordinario”, agregó Carolina.

