Manuela QM recibe críticas por la forma en la que se ve su pancita de embarazo

El pasado lunes 19 de enero, el cantante del género urbano, Blessd, le compartió a sus seguidores la gran noticia de que se convertiría en padre, pues su novia Manuela QM, está en embarazo.

Desde que se conoció este acontecimiento, Blessd y Manuela recibieron todo tipo de comentarios, tanto de felicitaciones, como críticas, ya que no les perdona que la joven haya sido mejor amiga de la ex del cantante y aún así se haya metido con él.

¿Cómo confirmó Blessd que será padre?

El cantante publicó un carrusel con dos fotos en donde él está de espalda y sobre sus hombros, lo abraza Manuela QM, quien sostiene la ecografía del bebé y unos zapaticos pequeños.

Críticas a Manuela QM y Blessd tras su embarazo. (AFP/ Rodrigo Varela)

En la descripción de la publicación, Blessd lanzó pullas a quienes “le han tirado” y ha dicho que es un “guerrero”, además, dejó ver su gran afán de querer tener a su hijo en sus brazos, pues para él, el bebé llegará para curarlo.

¿Blessd y Manuela QM esperan un niño o una niña?

Tras revelarse que están esperando su primer hijo, Blessd y Manuela QM hicieron un live en donde contaron varios detalles sobre su dulce espera y revelaron que no sabían si contar que están embarazados.

De hecho, meses atrás, la creadora de contenido respondió en una de sus redes sociales si estaría esperando un hijo, ya que muchos la notaron algo diferente en sus videos, pero ella negó esto.

Sin embargo, cuando decidieron contar la noticia, lo hicieron con mucha emoción y por eso hablaron en vivo para contar cómo se sienten, detallando si en camio viene una niña o un niño.

Aunque no quisieron ser puntuales, Blessd dijo que en el color de los zapatos publicados junto a ala ecografía, ya sabrían qué género es el bebé, por lo que no dio más explicación; o sea, tendrían un niño.

Señalan a Manuela QM por la apariencia de su pancita de embarazo. (Freepik)

¿Cuáles son las críticas que ha recibido Manuela QM en su embarazo?

Además de que le han dicho que en el futuro sería una madre soltera, a Manuela QM le han criticado por la forma que se ve su pancita, debido a que muchos dicen que “por la fibrosis, no se le ve bien el embarazo”.

Pues la joven se habría hecho un procedimiento para que su abdomen esté marcado y por eso se “le notaría la fibrosis”, según las críticas y esto, hace que su estomago se vea diferente en la gestación.