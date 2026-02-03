Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Manuela QM recibe críticas por la forma en la que se ve su pancita de embarazo

Manuela QM y Blessd han recibido cientos de críticas tras confirmarse su embarazo, pero la joven se ha llevado los comentarios más duros.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Críticas a Manuela QM y Blessd tras su embarazo
Critican a Manuela QM por la apariencia de su barriga. (AFP/ Rodrigo Varela -Freepik)

El pasado lunes 19 de enero, el cantante del género urbano, Blessd, le compartió a sus seguidores la gran noticia de que se convertiría en padre, pues su novia Manuela QM, está en embarazo.

Artículos relacionados

Desde que se conoció este acontecimiento, Blessd y Manuela recibieron todo tipo de comentarios, tanto de felicitaciones, como críticas, ya que no les perdona que la joven haya sido mejor amiga de la ex del cantante y aún así se haya metido con él.

Artículos relacionados

¿Cómo confirmó Blessd que será padre?

El cantante publicó un carrusel con dos fotos en donde él está de espalda y sobre sus hombros, lo abraza Manuela QM, quien sostiene la ecografía del bebé y unos zapaticos pequeños.

Manuela QM es criticada por su embarazo
Críticas a Manuela QM y Blessd tras su embarazo. (AFP/ Rodrigo Varela)

En la descripción de la publicación, Blessd lanzó pullas a quienes “le han tirado” y ha dicho que es un “guerrero”, además, dejó ver su gran afán de querer tener a su hijo en sus brazos, pues para él, el bebé llegará para curarlo.

¿Blessd y Manuela QM esperan un niño o una niña?

Tras revelarse que están esperando su primer hijo, Blessd y Manuela QM hicieron un live en donde contaron varios detalles sobre su dulce espera y revelaron que no sabían si contar que están embarazados.

Artículos relacionados

De hecho, meses atrás, la creadora de contenido respondió en una de sus redes sociales si estaría esperando un hijo, ya que muchos la notaron algo diferente en sus videos, pero ella negó esto.

Sin embargo, cuando decidieron contar la noticia, lo hicieron con mucha emoción y por eso hablaron en vivo para contar cómo se sienten, detallando si en camio viene una niña o un niño.

Aunque no quisieron ser puntuales, Blessd dijo que en el color de los zapatos publicados junto a ala ecografía, ya sabrían qué género es el bebé, por lo que no dio más explicación; o sea, tendrían un niño.

Critican a Manuela QM por la apariencia de su barriga
Señalan a Manuela QM por la apariencia de su pancita de embarazo. (Freepik)

¿Cuáles son las críticas que ha recibido Manuela QM en su embarazo?

Además de que le han dicho que en el futuro sería una madre soltera, a Manuela QM le han criticado por la forma que se ve su pancita, debido a que muchos dicen que “por la fibrosis, no se le ve bien el embarazo”.

Pues la joven se habría hecho un procedimiento para que su abdomen esté marcado y por eso se “le notaría la fibrosis”, según las críticas y esto, hace que su estomago se vea diferente en la gestación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Farruko le rinde homenaje a Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Farruko le rindió emotivo homenaje a Yeison Jiménez en concierto: "Vuela alto"

El puertorriqueño Farruko expresó su tristeza por el fallecimiento de Yeison Jiménez y le rindió homenaje en concierto.

Karina García contó a sus fans quién es su padre y qué relación tiene con él Karina García

¿Quién es el padre de Karina García? Esto contó la presentadora a sus seguidores

Karina García abrió su corazón en un live de TikTok y habló con sus seguidores sobre su padre, a quien poco menciona en redes.

El regalo desde Jamaica que despertó una nueva obsesión en Yina Calderón. Yina Calderón

Yina Calderón sorprendió al mostrar su nueva obsesión tras regalo de su hermana

Yina Calderón mostró en Instagram un regalo traído desde Jamaica que llamó la atención y desató comentarios por su rareza.

Lo más superlike

Karina García será jueza en La casa de los famosos Colombia: ¿cuándo será el juicio? Karina García

Karina García será jueza en La casa de los famosos Colombia: ¿cuándo será el juicio?

Karina García regresa a La casa de los famosos Colombia como jueza. Además, sus comentarios causarán gran debate en el juicio.

Chuck Negron murió y el rock despide al legendario vocalista de Three Dog Night Talento internacional

Murió Chuck Negron a los 83 años: el cantante que llevó a Three Dog Night al estrellato mundial

Delaossa se cayó desde más de 20 metros Viral

Famoso cantante cayó desde 20 metros de altura en pleno concierto: todo quedó en video

Reconocido artista causa preocupación tras ser hospitalizado de emergencia: ¿qué dijo en redes? Talento internacional

Reconocido artista causa preocupación tras ser hospitalizado de emergencia: ¿qué dijo en redes?

Aida Victoria Merlano sobre la conjuntivitis alérgicas. Aída Victoria Merlano

Aida Victoria sorprende con video sobre “alergias” y alerta por posible conjuntivitis, ¿cómo se trata?