Hermana de Yeison Jiménez mostró cómo era la verdadera relación del cantante y su mamá

El nombre del cantante Yeison Jiménez no ha parado de ser tema de conversación en el último mes tras su fallecimiento el pasado 10 de enero.

¿Cuál es la polémica que hay con la mamá de Yeison Jiménez tras su muerte?

La muerte del cantante Yeison Jiménez no deja de generar conmoción entre sus familiares y seguidores.

Sin embargo, en la última semana se ha armado una polémica con la mamá del artista de Manzanares luego de unas declaraciones suyas en un medio nacional tras la muerte de su hijo.

Algunas de estas declaraciones no cayeron bien en los seguidores del artista, quienes las catalogaron como frías y que habrían demostrado que su relación con él no era la más cercana y cariñosa.

Esto ha generado todo un debate en redes y más porque han salido a la luz algunas declaraciones del artista en su momento en donde daba detalles de su relación con sus padres, quienes en principio no confiaron en su proyecto en la música.

Hermana de Yeison Jiménez compartió imagen para demostrar la relación de su mamá y hermano. (Foto: Canal RCN)

Hermana de Yeison Jiménez compartió foto para demostrar la relación de su mamá y el cantante

En medio de esta polémica la hermana del cantante, Lina Jiménez, decidió romper su silenció en las últimas horas para desempolvar una emotiva fotografía de su mamá y su hermano.

La hermana del artista compartió una foto en la que se ve al cantante abrazando a su mamá y dándole un emotivo beso en la mejilla.

Junto a la inédita instantánea Lina compartió una canción que el cantante le compuso en 2015 a su mamá llamada "Mil gracias te doy".

Donde incluso pueda mencionarte madre que este sentimiento. Es un amor puro que nació en mi alma fruto de tus besos y de tus esfuerzos por querer brindarme siempre lo mejor.

Amiga de Yeison Jiménez dio detalles de la relación del cantante y su mamá

Recientemente, también salieron a la luz unas declaraciones de Diva Jessurum, amiga de Yeison Jiménez, quien reveló varios detalles inéditos del cantante.

La periodista confesó que para Yeison su mamá, su esposa y sus hijos eran su mayor prioridad, asegurando que pareciese que él estuviera enamorado de ella.

Estas declaraciones sumada a la foto de la hermana de Yeison empiezan a despejar las dudas y rumores que salieron en redes sociales.