Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Murió la abuela de reconocido cantante colombiano: así la despidió en redes sociales

El cantante colombiano expresó su tristeza en redes sociales y conmovió a sus millones de seguidores tras la muerte de su abuela.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Falleció la abuela del cantante colombiano Alex Campos
El artista colombiano compartió con sus seguidores el momento de despedida junto a su abuela en sus últimos instantes. (Foto: Freepik)

El reconocido cantante colombiano Alex Campos atraviesa un momento de duelo tras el fallecimiento de su abuela, noticia que compartió en redes sociales con un emotivo mensaje y varias fotografías que conmovieron a sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el conmovedor mensaje y fotografías que compartió en redes el cantante Alex Campos tras el fallecimiento de su abuela?

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne a más de dos millones de seguidores, Alex Campos compartió un carrusel de fotografías acompañado de un emotivo mensaje para despedir a su abuela, Nicolasa Forero de Mora, quien falleció a los 98 años.

Alex Campos, cantante colombiano de música cristiana
Alex Campos compartió una serie de fotos junto a su abuela, quien falleció a sus 98 años de edad. (Foto: Angela Weiss/AFP)

En la publicación, el intérprete de 'Al taller del maestro' aparece junto a ella en distintos momentos familiares que reflejan la cercanía que los unía. Además, incluyó un video privado del instante de su partida, en el que familiares se reúnen en oración para pedir por su descanso eterno.

Hoy parte con el Señor mi abuelita. 98 años de vida que marcaron nuestra vida para siempre. Fue protagonista de nuestras vidas, encaminándonos siempre a seguir a nuestro señor Jesús", escribió en la descripción del post.

Artículos relacionados

¿De qué murió la abuela del cantante Alex Campos?

El artista de 49 años no dio a conocer los detalles del fallecimiento de su abuela, pero sí dejó ver lo importante que fue para su vida.

Le damos gracias a Dios por su vida, por cada abrazo, cada palabra y cada oración que sembró en nosotros. ¡Gracias, Dios, por permitirnos estar a su lado en su último aliento! Duele despedirla, pero nos abraza la paz de saber que hoy está en Tu presencia, descansando, en casa", expresó.

Asimismo, agradeció a su círculo más cercano por la compañía que le han brindado a él y a su familia en este momento tan difícil que atraviesan.

Alex Campos, cantante colombiano de música cristiana
Alex Campos agradeció a sus amigos y seguidores por acompañarlo a él y a su familia con sus oraciones. (Foto: Jason Merritt/Getty Images/AFP)

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Alex Campos a la noticia del fallecimiento de su abuela?

En la sección de comentarios de la publicación, miles de seguidores del cantante cristiano expresaron sus condolencias y le hicieron saber que tanto él como su familia estarían presentes en sus oraciones.

De igual manera, muchos usuarios también resaltaron lo encantadora que fue en vida, palabras que se sumaron a las muestras de cariño y aumentaron la conmoción entre los lectores.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Delaossa se cayó desde más de 20 metros Viral

Famoso cantante cayó desde 20 metros de altura en pleno concierto: todo quedó en video

El artista sufrió una fuerte caída de más de 20 metros al inicio de su concierto tras una falla en su arnés de seguridad.

El mensaje de cumpleaños de Shakira de Alejandro Sanz Shakira

Shakira recibe inesperado mensaje de Alejandro Sanz por su cumpleaños y desata teorías: “mi planeta...”

El mensaje de Alejandro Sanz a Shakira en su cumpleaños desató una ola especulaciones tras sus palabras.

Feid y Karol G coincidieron en los Grammy 2026 Feid

Feid cantó “Se lo juro mor” en los Grammy 2026 y desató rumores de despecho

Descubre por qué la presentación de Feid en los Grammy 2026 generó rumores de despecho y reavivó su historia con Karol G.

Lo más superlike

Karina García contó a sus fans quién es su padre y qué relación tiene con él Karina García

¿Quién es el padre de Karina García? Esto contó la presentadora a sus seguidores

Karina García abrió su corazón en un live de TikTok y habló con sus seguidores sobre su padre, a quien poco menciona en redes.

Hermano de Johanna Fadul reaccionó tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia: ¿qué dijo? Johanna Fadul

Hermano de Johanna Fadul reaccionó tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia: ¿qué dijo?

¡Duelo en la televisión! Murió distinguido periodista tras enfermedad terminal: ¿quién fue? Talento nacional

¡Duelo en la televisión colombiana! Murió famoso periodista tras enfermedad terminal: ¿quién fue?

Reconocido artista causa preocupación tras ser hospitalizado de emergencia: ¿qué dijo en redes? Talento internacional

Reconocido artista causa preocupación tras ser hospitalizado de emergencia: ¿qué dijo en redes?

Aida Victoria Merlano sobre la conjuntivitis alérgicas. Aída Victoria Merlano

Aida Victoria sorprende con video sobre “alergias” y alerta por posible conjuntivitis, ¿cómo se trata?