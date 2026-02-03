Murió la abuela de reconocido cantante colombiano: así la despidió en redes sociales

El reconocido cantante colombiano Alex Campos atraviesa un momento de duelo tras el fallecimiento de su abuela, noticia que compartió en redes sociales con un emotivo mensaje y varias fotografías que conmovieron a sus seguidores.

¿Cuál fue el conmovedor mensaje y fotografías que compartió en redes el cantante Alex Campos tras el fallecimiento de su abuela?

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne a más de dos millones de seguidores, Alex Campos compartió un carrusel de fotografías acompañado de un emotivo mensaje para despedir a su abuela, Nicolasa Forero de Mora, quien falleció a los 98 años.

Alex Campos compartió una serie de fotos junto a su abuela, quien falleció a sus 98 años de edad. (Foto: Angela Weiss/AFP)

En la publicación, el intérprete de 'Al taller del maestro' aparece junto a ella en distintos momentos familiares que reflejan la cercanía que los unía. Además, incluyó un video privado del instante de su partida, en el que familiares se reúnen en oración para pedir por su descanso eterno.

Hoy parte con el Señor mi abuelita. 98 años de vida que marcaron nuestra vida para siempre. Fue protagonista de nuestras vidas, encaminándonos siempre a seguir a nuestro señor Jesús", escribió en la descripción del post.

¿De qué murió la abuela del cantante Alex Campos?

El artista de 49 años no dio a conocer los detalles del fallecimiento de su abuela, pero sí dejó ver lo importante que fue para su vida.

Le damos gracias a Dios por su vida, por cada abrazo, cada palabra y cada oración que sembró en nosotros. ¡Gracias, Dios, por permitirnos estar a su lado en su último aliento! Duele despedirla, pero nos abraza la paz de saber que hoy está en Tu presencia, descansando, en casa", expresó.

Asimismo, agradeció a su círculo más cercano por la compañía que le han brindado a él y a su familia en este momento tan difícil que atraviesan.

Alex Campos agradeció a sus amigos y seguidores por acompañarlo a él y a su familia con sus oraciones. (Foto: Jason Merritt/Getty Images/AFP)

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Alex Campos a la noticia del fallecimiento de su abuela?

En la sección de comentarios de la publicación, miles de seguidores del cantante cristiano expresaron sus condolencias y le hicieron saber que tanto él como su familia estarían presentes en sus oraciones.

De igual manera, muchos usuarios también resaltaron lo encantadora que fue en vida, palabras que se sumaron a las muestras de cariño y aumentaron la conmoción entre los lectores.