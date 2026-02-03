Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Feid cantó “Se lo juro mor” en los Grammy 2026 y desató rumores de despecho

Descubre por qué la presentación de Feid en los Grammy 2026 generó rumores de despecho y reavivó su historia con Karol G.

Feid y Karol G coincidieron en los Grammy 2026
Feid y Karol G coincidieron en los Grammy 2026 | Foto AFP: Neilson Barnard

La gala de los Grammy 2026 dejó momentos memorables, pero uno de los más comentados no tuvo que ver únicamente con premios o moda, sino con una interpretación cargada de emoción.

Feid subió al escenario para cantar “Se lo juro mor” y bastaron los primeros versos para que el público percibiera algo distinto, su voz sonó frágil, casi quebrada, y su expresión transmitía una mezcla de nostalgia y dolor que no pasó desapercibida.

¿Qué hizo tan distinta la interpretación de Feid en los Grammy?

Aunque Feid es conocido por su estilo relajado y su energía sobre el escenario, esta vez mostró una faceta más vulnerable, quienes siguieron la transmisión notaron que el cantante interpretó la canción con una carga emocional evidente, mirada profunda, gestos contenidos y una voz que, por momentos, parecía luchar por mantenerse firme.

En redes, fanáticos comenzaron a preguntarse si “Se lo juro mor” tenía una dedicatoria directa y si la canción estaba ligada a una historia real de amor y ruptura.

¿Cómo influyó el reencuentro con Karol G en la conversación?

La presencia de Karol G en la misma edición de los premios añadió una capa extra de simbolismo a la noche, ambos artistas no solo compartieron espacio en la ceremonia, sino que también figuraron entre los nominados, lo que reforzó la idea de caminos que se separan, pero continúan cruzándose profesionalmente.

Usuarios aseguran que Karol G y Feid terminaron en agosto del 2025.
Usuarios aseguran que Karol G y Feid terminaron en agosto del 2025. (Foto Dia Dipasupil / AFP)

La historia entre Karol G y Feid se remonta a 2021, cuando sus trayectorias se encontraron por primera vez en un contexto creativo, por eso, verlos ahora en la misma gala, pero desde realidades distintas, generó una inevitable comparación emocional.

¿La música de Feid funciona como refugio tras una ruptura?

Aunque no hubo declaraciones directas sobre si el tema fue escrito para una persona específica, el lenguaje corporal y la interpretación bastaron para que el público construyera su propia narrativa.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse, algunos aplaudieron su honestidad emocional, otros destacaron la valentía de mostrarse vulnerable en uno de los escenarios más importantes de la industria.

Feid mostró un recuerdo de su etapa con Karol G
Feid interpretó “Se lo juro mor” en los Grammy 2026 con una evidente carga emocional que generó múltiples reacciones. (AFP/ Ethan Miller)

Al final, la noche dejó claro que los Grammy 2026 no solo premiaron la excelencia musical, sino que también expusieron historias personales que siguen resonando más allá del escenario.

En el caso de Feid, su interpretación quedó marcada como uno de los momentos más intensos de la gala, confirmando que, a veces, una canción puede decir mucho más cuando se canta desde el corazón roto.

