Ella es Luisa Fernanda Pulgarín, esposa de Luis Alfonso: así reaccionó tras homenaje a Yeison Jiménez

Ella es Luisa Fernanda Pulgarín, esposa de Luis Alfonso, quien compartió su reacción tras homenaje a Yeison Jiménez en El Campín.

María Camila Arteaga
Ella es Luisa Fernanda Pulgarín, esposa de Luis Alfonso: así reaccionó tras homenaje a Yeison Jiménez
¿Cómo reaccionó la esposa de Luis Alfonso tras homenaje a Yeison Jiménez en El Campín? | Foto: Canal RCN y Buen Día, Colombia

En las últimas semanas, el mundo de la música se ha vestido de luto tras confirmarse el fallecimiento de uno de los máximos exponentes del género popular colombiano, Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de enero tras un accidente en la aeronave en la que se dirigía en Paipa, Boyacá.

Además, la desafortunada noticia ha dejado un profundo vacío por parte de sus allegados, seguidores y artistas, quienes le han brindado un especial homenaje al recordar su gran legado musical.

Recientemente, se llevó a cabo un especial homenaje a Yeison Jiménez en el Estadio Nemesio Camacho El Campín en la ciudad de Bogotá el pasado 31 de enero, en el que celebridades como Luis Alfonso, captó la atención al recordar al artista con gran admiración. Así también, su esposa, ha sido tendencia tras la emotiva publicación que compartió en redes.

¿Qué dijo la esposa de Luis Alfonso tras el reciente homenaje que le hicieron a Yeison Jiménez en El Campín?

El nombre de Luisa Fernanda Pulgarín se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales, no solo por ser creadora de contenido digital, sino que también, por ser la esposa de uno de los grandes exponentes del género popular, el cantante Luis Alfonso.

Ella es Luisa Fernanda Pulgarín, esposa de Luis Alfonso: así reaccionó tras homenaje a Yeison Jiménez
¿Qué dijo la esposa de Luis Alfonso al llorar por Yeison Jiménez en El Campín? | Foto: Canal RCN

Recordemos que hace pocos días, Luis Alfonso se quebró en llanto tras recordar a Yeison Jiménez en el escenario del estadio Nemesio Camacho El Campín en el que él junto a otras celebridades le realizaron un especial homenaje a Yeison.

Así también, Luis Afonso recordó a Yeison con una de las canciones que interpretaron juntos llamada: ‘Destino Final’. Por esta razón, Luisa Fernanda compartió recientemente en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 441 mil seguidores, unas emotivas fotografías, enviándole su incondicional apoyo a su esposo tras recordar a Yeison durante el homenaje:

“Aquí estoy contigo mi lanza, sosteniéndote en este instante, en el que tu alma y corazón duelen, cantando hacia lo alto para despedir al aventurero. Te amo”, agregó Luisa.

¿Quién es y a qué se dedica Luisa Fernanda Pulgarín, esposa de Luisa Alfonso?

Desde luego, el nombre de Luisa Fernanda Pulgarón se ha apoderado de las diferentes plataformas digitales tras ser esposa, madre y creadora de contenido digital en sus redes sociales.

Ella es Luisa Fernanda Pulgarín, esposa de Luis Alfonso: así reaccionó tras homenaje a Yeison Jiménez
¿Quién es y a qué se dedica Luisa Fernanda Pulgarín, esposa de Luis Alfonso? | Foto: Canal RCN

Así también, Luisa se ha hecho viral al demostrar su gran habilidad en la gastronomía, subiendo videos de exquisitas recetas que prepara para así cautivar a todos los que la siguen con su talento y buen sentido del humor.

