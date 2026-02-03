Reconocido artista causa preocupación tras ser hospitalizado de emergencia: ¿qué dijo en redes?

En las últimas horas, el mundo de la música ha causado gran preocupación por el estado de salud de un reconocido artista que tuvo que ser remitido a urgencias al presentar varias complicaciones.

Por esta razón, varias fuentes cercanas al artista se han pronunciado mediante sus redes, pidiéndole apoyo a sus seguidores para que pueda tener una pronta recuperación y retome con normalidad sus proyectos.

¿Quién es el reconocido artista mexicano que causa preocupación por su grave estado de salud?

En los últimos meses, el género del rap mexicano ha tenido la oportunidad de contar con la presencia de un nuevo exponente llamado Milkman, quien ha demostrado su gran habilidad en el campo artístico.

Sin embargo, hace pocas horas, se confirmó mediante sus historias en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 86 mil seguidores, las palabras de su hermano conocido como Kiks, quien le pidió apoyo a los fanáticos del rapero para que se unieran a la d#naci#n al estar en urgencias, expresando las siguientes palabras:

Este es el estado de salud del artista mexicano. | Foto: Freepik

“Hola, aquí Kiks. Entre todo este caos quiero agradecerles por todo su apoyo hacia Mil. A quienes han venido a d#n#r s0ngr3, a quienes están al pendiente y han podido aportar estamos muy agradecidos. Mi hermano está mejorando poco a poco. En cuanto tengamos más noticias se las haremos saber. Gracias de todo corazón”, agregó el hermano.

Con base en estas palabras, el artista mexicano causó gran preocupación en días anteriores por parte de sus seguidores tras revelar en sus redes que tuvo que ser hospitalizado por urgencia al presentar complicaciones de salud, aunque, no se ha confirmado con exactitud de qué se trató.

¿Qué dijo el hermano de Milkman por su estado de salud? | Foto: Freepik

¿Cuáles han sido los éxitos musicales que ha compuesto el artista mexicano Milk?

Cabe destacar que Milkman se ha posicionado como una de las nuevas figuras más destacadas den la industria musical mexicana en al campo urbano al fusionar todo su talento en varias melodías como: ‘Mentiras’, ‘6 en mi rollie’, ‘Clean’ y ‘Celebrando’.

Por el momento, los seguidores de Milkman le han enviado emotivos mensajes de apoyo para que tenga una pronta recuperación y pueda retomar todos sus proyectos con normalidad para que siga posicionándose en las distintas plataformas musicales.