Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Reconocido artista causa preocupación tras ser hospitalizado de emergencia: ¿qué dijo en redes?

El mundo de la música causa preocupación por el estado de salud de distinguido artista que fue hospitalizado de emergencia.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Reconocido artista causa preocupación tras ser hospitalizado de emergencia: ¿qué dijo en redes?
¿Quién es el reconocido artista que fue hospitalizado de urgencia? | Foto: Freepik

En las últimas horas, el mundo de la música ha causado gran preocupación por el estado de salud de un reconocido artista que tuvo que ser remitido a urgencias al presentar varias complicaciones.

Por esta razón, varias fuentes cercanas al artista se han pronunciado mediante sus redes, pidiéndole apoyo a sus seguidores para que pueda tener una pronta recuperación y retome con normalidad sus proyectos.

Artículos relacionados

¿Quién es el reconocido artista mexicano que causa preocupación por su grave estado de salud?

En los últimos meses, el género del rap mexicano ha tenido la oportunidad de contar con la presencia de un nuevo exponente llamado Milkman, quien ha demostrado su gran habilidad en el campo artístico.

Sin embargo, hace pocas horas, se confirmó mediante sus historias en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 86 mil seguidores, las palabras de su hermano conocido como Kiks, quien le pidió apoyo a los fanáticos del rapero para que se unieran a la d#naci#n al estar en urgencias, expresando las siguientes palabras:

Reconocido artista causa preocupación tras ser hospitalizado de emergencia: ¿qué dijo en redes?
Este es el estado de salud del artista mexicano. | Foto: Freepik

Artículos relacionados

“Hola, aquí Kiks. Entre todo este caos quiero agradecerles por todo su apoyo hacia Mil. A quienes han venido a d#n#r s0ngr3, a quienes están al pendiente y han podido aportar estamos muy agradecidos. Mi hermano está mejorando poco a poco. En cuanto tengamos más noticias se las haremos saber. Gracias de todo corazón”, agregó el hermano.

Con base en estas palabras, el artista mexicano causó gran preocupación en días anteriores por parte de sus seguidores tras revelar en sus redes que tuvo que ser hospitalizado por urgencia al presentar complicaciones de salud, aunque, no se ha confirmado con exactitud de qué se trató.

Reconocido artista causa preocupación tras ser hospitalizado de emergencia: ¿qué dijo en redes?
¿Qué dijo el hermano de Milkman por su estado de salud? | Foto: Freepik

¿Cuáles han sido los éxitos musicales que ha compuesto el artista mexicano Milk?

Cabe destacar que Milkman se ha posicionado como una de las nuevas figuras más destacadas den la industria musical mexicana en al campo urbano al fusionar todo su talento en varias melodías como: ‘Mentiras’, ‘6 en mi rollie’, ‘Clean’ y ‘Celebrando’.

Artículos relacionados

Por el momento, los seguidores de Milkman le han enviado emotivos mensajes de apoyo para que tenga una pronta recuperación y pueda retomar todos sus proyectos con normalidad para que siga posicionándose en las distintas plataformas musicales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

¡Duelo en la actuación! Falleció un reconocido actor que dejó un importante legado: así se confirmó Talento internacional

¡Duelo en la actuación! Falleció un reconocido actor que dejó un importante legado: así se confirmó

El mundo de la actuación se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de famoso actor quien dejó un gran legado.

Christian Nodal volvió a ser tendencia tras dejar ver un nuevo tatuaje con el nombre de Ángela Aguilar. Christian Nodal

Christian Nodal mostró un detalle sorprendente dedicado a Ángela Aguilar

Descubre el nuevo tatuaje que Christian Nodal dejó ver en la Feria de León y cómo desató reacciones en redes sociales.

Belinda dice adiós al rubio y sorprende con un look castaño para dar vida a Carlota. Belinda

Belinda dice adiós al rubio y sorprende con un nuevo look

Belinda sorprendió a sus seguidores al mostrar el cambio de look que adoptó para una nueva serie que graba actualmente en Madrid.

Lo más superlike

¡Duelo en la televisión! Murió distinguido periodista tras enfermedad terminal: ¿quién fue? Talento nacional

¡Duelo en la televisión colombiana! Murió famoso periodista tras enfermedad terminal: ¿quién fue?

La televisión colombiana se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de famoso periodista tras enfermedad terminal.

Juanda Caribe habla de la expulsión de Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia Johanna Fadul

Juanda Caribe rompe el silencio tras la expulsión de Johanna Fadul: “Nadie puede juzgar”

Feid compartió un recuerdo del pasado cuando estaba con Karol G Feid

Feid reveló un recuerdo de su época junto a Karol G: ¿la recordó?

El mensaje en la corbata de Feid en los premios Grammy 2026 Feid

Feid desata teorías en los Grammy por el misterioso mensaje en su corbata, ¿indirecta para Karol G?

Aida Victoria Merlano sobre la conjuntivitis alérgicas. Aída Victoria Merlano

Aida Victoria sorprende con video sobre “alergias” y alerta por posible conjuntivitis, ¿cómo se trata?