Shakira recibe inesperado mensaje de Alejandro Sanz por su cumpleaños y desata teorías: “mi planeta...”

El mensaje de Alejandro Sanz a Shakira en su cumpleaños desató una ola especulaciones tras sus palabras.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El mensaje de cumpleaños de Shakira de Alejandro Sanz
Shakira cumple 49 y Alejandro Sanz la llama “mi planeta favorito”. (Fotos: AFP)

Shakira volvió a ser tendencia este 2 de febrero, no por un lanzamiento musical, sino por su cumpleaños número 49 y, como era de esperarse, las redes se llenaron de mensajes, recuerdos y felicitaciones de fanáticos alrededor del mundo.

¿Qué provocó la felicitación de Alejandro Sanz a Shakira?

Pero entre todos los saludos que recibió, hubo uno que se llevó todo el protagonismo y fue el de Alejandro Sanz.

El cantante español, con quien Shakira mantiene una relación cercana desde hace años escribió un emotivo mensaje para ella en redes sociales, lo que generó que fuera replicada en varias cuentas de fans.

“Mi planeta favorito”, fueron las palabras de Alejandro Sanz para Shakira.

Como era de esperarse la frase desató reacciones entre los seguidores de ambos artistas quienes elogiaron su cercanía, pero también dio pie a interpretaciones sobre un supuesto romance entre ambos.

Shakira y el comentario que incomodó a Alejandro Sanz frente a su ex Candela Márquez
Shakira protagoniza momento inesperado con Alejandro Sanz y Candela en ‘Cuando nadie me ve’. (Foto: AFP)

Y es que en 2025 lanzaron juntos la canción “Bésame”. Aunque ya habían colaborado años atrás, las especulaciones crecieron tras la reciente ruptura de Alejandro Sanz con la actriz española.

¿Por qué el documental de Alejandro Sanz volvió a mencionar a Shakira?

Mientras el mensaje de cumpleaños se volvía viral, otro momento relacionado con ambos artistas reapareció en redes. Se trata de una escena del documental Cuando nadie me ve, donde Shakira comparte un encuentro casual con Candela Márquez, expareja del cantante.

Lo que más llamó la atención fue un comentario familiar que la barranquillera soltó entre risas: sus hijos, Milan y Sasha, notaron el parecido físico entre Candela y ella.

Este video ha circulado en redes sociales entre comentarios que lo califican como un momento incómodo o una imprudencia, pues en el clip, grabado dentro de un avión, se ve algo incómoda a la expareja del cantante.

Shakira sorprende al público con su reacción tras beso de un fan durante concierto en Florida
(Foto: AFP)

El mensaje y el video llegan luego de que Alejandro Sanz diera por terminada su relación con la española, en medio de mensajes en redes sociales en los que se lanzaban indirectas.

Por su parte, Shakira, en medio de su gira Las mujeres ya no lloran, fue relacionada con su expareja, el empresario argentino Antonio de la Rúa. Sin embargo, al parecer quedó en rumores y aún sigue soltera.

