Feid sorprende con su cambio físico tras su ruptura con Karol G: así luce

El cantante Feid sorprendió a sus seguidores al mostrar su gran cambio físico tras terminar su relación con Karol G.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Feid y su cambio físico tras terminar con Karol G
Feid reapareció tras su ruptura con Karol G. (AFP: Mike Coppola y Freepik)

La ruptura de Feid y Karol G no deja de dar de qué hablar en redes sociales y más tras su reencuentro en medio de la gala de los Premios Grammy 2026.

La ruptura de los cantantes sigue siendo todo un misterio para sus seguidores ya que hasta mediados de septiembre la pareja se mostraba bastante enamorada y feliz.

Sin embargo, de un momento a otro sus publicaciones y apariciones públicas juntos desaparecieron por completo y sus seguidores empezaron a intrigarse por saber si habían terminado.

Ambos se decantaron por guardar silencio y no pronunciarse al respecto, sin embargo, hace unos días se confirmó su ruptura por el medio TMZ.

Tras esto, la expareja tuvo que reencontrarse en el marco de los Premios Grammy 2026 en donde ambos estuvieron a pocos metros, pero ni se determinaron.

Encuentro de Feid y Karol G en los Grammy 2026
Feid y Karol G se dejaron ver cada uno por su lado en los Grammy. (AFP: Neilson Barnard)

Este encuentro dejó ver que la relación entre ambos no quedó de la mejor manera y que al parecer no se quieren ni ver.

Sin embargo, tras este encuentro, el cantante Feid se ha mostrado activo en sus redes sociales compartiendo contenido.

Precisamente, en la jornada del 3 de febrero el artista paisa se mostró enfocado en el ejercicio dejando ver su gran cambio físico, luciendo un cuerpo más musculoso y marcado.


Asimismo, el artista paisa ha dejado ver que se despidió de su corte de cabello antiguo y ahora luce con orgulloso su cabeza completamente rapada.

Hasta el momento las razones de la ruptura de Karol G y Feid no se conocen, ya que ambos han preferido mantener en privado los motivos que los llevó a poner fin a su relación de más de dos años.

No obstante, se sabe que la pareja habría puesto final a su relación de manera acordada y sin temas legales de por medio.

Los fanáticos de la pareja siguen a la expectativa por conocer más detalles de su ruptura y por eso, se espera alguna declaración oficial pronto.

¿Qué se sabe de la ruptura de Karol G y Feid? (AFP: Mike Coppola)
