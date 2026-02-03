Karina García será jueza en La casa de los famosos Colombia: ¿cuándo será el juicio?

El nombre de Karina García se ha convertido en uno de los más resonados a través de las diferentes plataformas digitales tras convertirse en una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país, no solo por su belleza, sino que también por su gran talento en redes.

Además, Karina adquirió gran popularidad en redes sociales el año pasado al ser una de las participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, Karina regresará a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia como jueza. Sin duda, en este momento se reflejarán varios acontecimientos en el que las celebridades se expresarán todas sus verdades, tanto en lo positivo como en lo negativo.

¿Dónde y cuándo se llevará el juicio de Karina García en La casa de los famosos Colombia 2026?

Desde luego, Karina García ha causado emotivos comentarios por parte de sus seguidores al ser la jueza del gran debate que se llevará a cabo entre las celebridades que hacen parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Este será el regreso de Karina García como jueza en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Karina será la jueza de la casa más famosa del país el próximo 4 de febrero, cuya participación generará una ola de comentarios por parte de los internautas, quienes se sorprenderán con todos los acontecimientos que se llevarán a cabo dentro del juicio. También, la influenciadora se ha dado a conocer por sus comentarios en el programa de: ¿Qué hay pa' dañar?.

Si quieres ver todos los acontecimientos que se reflejarán en el juicio junto a Karina García, podrás conectarte con la emisión en directo en la Aplicación del Canal RCN las 24/7. Recuerda votar también en Lacasadelosfamososcolombia.com

¿Cuál fue la participación de Karina García en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que, en el 2025, Karina García acaparó la atención mediática por parte de los internautas tras sr una de las celebridades de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, en la que dividió múltiples comentarios.

Este fue el paso de Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025. | Foto: Canal RCN

Así también, estuvo al ojo de los espectadores tras su anterior vínculo sentimental con el cantante Altafulla, quien se convirtió en el ganador de la segunda temporada.

Por el momento, Karina ha demostrado que luego de varios meses soltera, se dio una nueva oportunidad en el amor tras su especial cercanía con el cantante de género urbano, Kris R.