Farruko le rindió emotivo homenaje a Yeison Jiménez en concierto: "Vuela alto"

El puertorriqueño Farruko expresó su tristeza por el fallecimiento de Yeison Jiménez y le rindió homenaje en concierto.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Farruko dejó emotiva reflexión tras muerte de Yeison Jiménez. (AFP: Jason Koerner y Freepik)

La muerte de Yeison Jiménez ha conmocionado a sus fanáticos, familiares y colegas en la música, no solo en Colombia, sino también, a nivel internacional.

¿Cuál fue el homenaje de Farruko a Yeison Jiménez?

El cantante puertorriqueño en medio de uno de sus conciertos decidió parar la música y pedirles a los asistentes un minuto de silencio por Yeison Jiménez.

Para hacerle un homenaje a una gran estrella en Colombia que hace poco la perdimos en un accidente.

Farruko se mostró bastante afectado por la muerte del artista colombiano y aprovechó para hacer una emotiva reflexión.

El cantante aseguró que esto les demostraba a todos que los cantantes más allá de su reconocimiento seguían siendo personas como cualquier otra y que también sufrían y vivían toda clase de momentos.

A veces pensamos que somos inmortales y quizás ustedes cuando nos ven a los artistas piensan que tenemos todos, pero al final del día somos igual que ustedes, personas.

Farruko rindió homenaje a Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN).

¿Qué palabras le dedicó Farruko a Yeison Jiménez?

Farruko en sus palabras aseguró que la inesperada muerte de Yeison Jiménez lo había hecho confirmar que la vida era un ratico y que por eso era mejor aprovecharla.

La vida es un tramo corto, hay que disfrutarla, amarla y valorarla.

Además, hizo alusión a que Yeison había perdido la vida yendo a cumplir con su trabajo y propósito por hacer feliz a sus fanáticos.

¿Quién diría que, yendo a hacer su trabajo y a llevar alegría a su gente, perdería la vida de esa manera?

Farruko aseguró que, aunque Yeison ya no está, su música y legado quedaran para siempre a través de sus canciones. Tras su discurso, el puertorriqueño pidió un minuto de silencio y un aplauso para él.

Nos deja algo que se queda en el tiempo y va a pasar en generación en generación que son los recuerdos y su música. Yo quiero un momento de silencio para Yeison.

Farruko cantó canción de Yeison Jiménez en concierto

Este homenaje de Farruko a Yeison Jiménez concluyó con una pequeña interpretación por parte del puertorriqueño de una de las canciones del manizaleño: "Aventurero".

A mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres, escucharme una buena banda y darle gusto a mis placeres.

Tras cantar y poner a corear a parte de su público la canción de Yeison Jiménez, el puertorriqueño elevó un aplauso para el cantante de música popular.

Un aplauso fuerte aplauso para Yeison que se escuche bien duro allá en el cielo, vuela alto.

Farruko rindió homenaje a Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN)
