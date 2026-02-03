Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Daddy Yankee cumplió 50 años! Don Omar lo sorprendió con emotivo detalle

Don Omar sorprendió a Daddy Yankee con curioso mensaje por su cumpleaños 50: "Te celebro por lo que cambiaste".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Don Omar felicitó a Daddy Yankee de cumpleaños
Don Omar felicitó a Daddy Yankee por sus 50 años. (AFP: Gustavo Caballero)

Este 3 de febrero, Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como Daddy Yankee, celebró sus 50 años y, como era de esperarse, la fecha no pasó desapercibida.

¿Cómo celebró Daddy Yankee sus 50 años?

El conocido “Máximo líder del reguetón” llega sus 50 años con la tranquilidad que dan más de tres décadas de carrera y un lugar entre las leyendas del género urbano, pese a que ya esté retirado.

Más allá de la música, Daddy Yankee en el último año fue tendencia por su polémica separación con Mireddys González, mamá de sus tres hijos, Yamilette, Jesaaelys y Jeremy. Con quien llevan una disputa legal por temas económicos.

Aunque le presente del artista puertorriqueño es completamente diferente al de años atrás, sus amigos y colegas no han dejado pasar esta fecha y a través de redes sociales varios le han rendido homenajes y le han enviado mensajes de felicitación.

Se casó la hija de Daddy Yankee y así lo reveló
Daddy Yankee cumplió 50 años en medio de un momento personal complejo. (Foto: AFP)

¿Cuál fue el mensaje de Don Omar para Daddy Yankee por su cumpleaños 50?

Don Omar se sumó a las felicitaciones y compartió dos fotografías junto al artista a quien llamó por su nombre de pila Raymond Ayala, acompañadas de unas emotivas y curiosas palabras.

Te celebro por lo que diste, por lo que cambiaste y por lo que hoy proteges. Que los 50 te encuentren así, caminando firme, en paz y completo. Feliz cumpleaños, Raymond.

El conocido "Rey del Reguetón" quiso desempolvar unas fotos de cuando cantó junto a Daddy Yankee para expresarle su admiración y respeto por lo que según él su colega ha hecho por la música.

¿Qué pasó con la rivalidad entre Don Omar y Daddy Yankee?

Durante años, Don Omar y Daddy Yankee fueron vistos como rivales dentro del género urbano, compitiendo por el título del número uno del reguetón.

Durante los años 2000 ambos artistas dominaban las listas, tenían estilos distintos y una base de seguidores dividida, lo que alimentó durante años la idea de una rivalidad por el liderazgo del género.

Esa percepción se reforzó con la gira fallida de ambos llamada "The Kingdom Tour" en 2015, que terminó antes de lo previsto y no se completó.

Aunque ambos habían mantenido el silencio al respecto, en recientes entrevistas han declarado que, aunque nunca tuvieron un problema directo, la rivalidad que se generó entre sus fanáticos sí los hizo alejarse.

