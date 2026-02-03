Famoso cantante colombiano confesó estar enamorado de Ángela Aguilar: ¿fan de su relación?

Ángela Aguilar tiene un nuevo pretendiente, y se trata nada menos que de un famoso cantante colombiano de música regional, quien confesó abiertamente sus sentimientos e incluso dio a conocer la canción que le compuso.

¿Quién es el famoso cantante colombiano que le declaró su amor a Ángela Aguilar?

En las últimas horas, el nombre del cantante colombiano Chelo Ramírez se ha vuelto viral, luego de revelar en entrevista con la presentadora Blanca Martínez, más conocida en la televisión mexicana como 'La Chicuela', que ha estado y está enamorado de la hija menor de Pepe Aguilar.

Ángela Aguilar tendría un pretendiente colombiano que sorprendió al declararle públicamente su amor. (Foto: Carl de Souza/AFP)

De acuerdo a sus declaraciones, la joven de 22 años siempre ha sido su crush, por lo que para llamar su atención en redes, le compuso una canción titulada 'Pa' hacerme viral', con el fin de que ella la escuche.

Aunque el artista paisa, quien está triunfando en México con su talento, expresó que tiene conocimiento de que la intérprete de 'La Llorona' está casada con Christian Nodal, sin tapujos habló de su relación.

¿Qué dijo el cantante colombiano Chelo Ramírez sobre la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Durante la entrevista, Chelo dejó claro que, aunque Ángela Aguilar no le ha dado una respuesta, no pierde la esperanza de que algún día escuche la canción que le dedicó.

Asimismo, expresó que le pareció muy lindo lo ocurrido con el sonorense, señalando que, sin duda, si están juntos, es porque se entienden muy bien.

Chelo Ramírez, el pretendiente de Ángela Aguilar, expresó ser fan de su relación con Nodal. (Foto: Arturo Holmes/Getty Images/AFP)

¿Quién es Chelo Ramírez?

Chelo Ramírez es un cantante y compositor colombiano, originario de Medellín, que ha logrado destacarse en la música regional mexicana. Desde joven mostró su talento musical y se dio a conocer por su versatilidad como acordeonero y su capacidad para adaptarse a distintos géneros.

Con el paso del tiempo, su propuesta lo llevó a conquistar al público mexicano, consolidándose como uno de los artistas colombianos que ha cruzado fronteras en el regional, gracias a varios sencillos que han tenido buena acogida.