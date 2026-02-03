Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Famoso cantante colombiano confesó estar enamorado de Ángela Aguilar: ¿fan de su relación?

El cantante colombiano sorprendió al confesar que su amor por la mexicana Ángela Aguilar lo llevó a componerle una canción.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Famoso cantante colombiano reveló estar enamorado de Ángela Aguilar
Cantante colombiano declaró su amor por Ángela Aguilar públicamente. (Foto izquierda: Freepik | Foto derecha: Cristina Quicler/AFP)

Ángela Aguilar tiene un nuevo pretendiente, y se trata nada menos que de un famoso cantante colombiano de música regional, quien confesó abiertamente sus sentimientos e incluso dio a conocer la canción que le compuso.

Artículos relacionados

¿Quién es el famoso cantante colombiano que le declaró su amor a Ángela Aguilar?

En las últimas horas, el nombre del cantante colombiano Chelo Ramírez se ha vuelto viral, luego de revelar en entrevista con la presentadora Blanca Martínez, más conocida en la televisión mexicana como 'La Chicuela', que ha estado y está enamorado de la hija menor de Pepe Aguilar.

Ángela Aguilar, cantante mexicana
Ángela Aguilar tendría un pretendiente colombiano que sorprendió al declararle públicamente su amor. (Foto: Carl de Souza/AFP)

De acuerdo a sus declaraciones, la joven de 22 años siempre ha sido su crush, por lo que para llamar su atención en redes, le compuso una canción titulada 'Pa' hacerme viral', con el fin de que ella la escuche.

Aunque el artista paisa, quien está triunfando en México con su talento, expresó que tiene conocimiento de que la intérprete de 'La Llorona' está casada con Christian Nodal, sin tapujos habló de su relación.

Artículos relacionados

¿Qué dijo el cantante colombiano Chelo Ramírez sobre la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Durante la entrevista, Chelo dejó claro que, aunque Ángela Aguilar no le ha dado una respuesta, no pierde la esperanza de que algún día escuche la canción que le dedicó.

Asimismo, expresó que le pareció muy lindo lo ocurrido con el sonorense, señalando que, sin duda, si están juntos, es porque se entienden muy bien.

Christian Nodal y Ángelaa Aguilar, cantantes mexicanos
Chelo Ramírez, el pretendiente de Ángela Aguilar, expresó ser fan de su relación con Nodal. (Foto: Arturo Holmes/Getty Images/AFP)

Artículos relacionados

¿Quién es Chelo Ramírez?

Chelo Ramírez es un cantante y compositor colombiano, originario de Medellín, que ha logrado destacarse en la música regional mexicana. Desde joven mostró su talento musical y se dio a conocer por su versatilidad como acordeonero y su capacidad para adaptarse a distintos géneros.

Con el paso del tiempo, su propuesta lo llevó a conquistar al público mexicano, consolidándose como uno de los artistas colombianos que ha cruzado fronteras en el regional, gracias a varios sencillos que han tenido buena acogida.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Reconocido artista causa preocupación tras ser hospitalizado de emergencia: ¿qué dijo en redes? Talento internacional

Reconocido artista causa preocupación tras ser hospitalizado de emergencia: ¿qué dijo en redes?

El mundo de la música causa preocupación por el estado de salud de distinguido artista que fue hospitalizado de emergencia.

¡Duelo en la actuación! Falleció un reconocido actor que dejó un importante legado: así se confirmó Talento internacional

¡Duelo en la actuación! Falleció un reconocido actor que dejó un importante legado: así se confirmó

El mundo de la actuación se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de famoso actor quien dejó un gran legado.

Christian Nodal volvió a ser tendencia tras dejar ver un nuevo tatuaje con el nombre de Ángela Aguilar. Christian Nodal

Christian Nodal mostró un detalle sorprendente dedicado a Ángela Aguilar

Descubre el nuevo tatuaje que Christian Nodal dejó ver en la Feria de León y cómo desató reacciones en redes sociales.

Lo más superlike

La casa de los famosos

Valentino Lázaro rompió su silencio y se refirió a la expulsión de Johanna Fadul

Valentino Lázaro abrió su corazón y habló ante las cámaras sobre lo ocurrido con la expulsión de Johanna Fadul de La casa de los famosos.

Yeison Jiménez

Se filtra psicofonía de Yeison Jiménez hablando de su esposa: “Sonia quedó sola”

Don Omar felicitó a Daddy Yankee de cumpleaños Don Omar

¡Daddy Yankee cumplió 50 años! Don Omar lo sorprendió con emotivo detalle

Ideas para celebrar San Valentín en Colombia Curiosidades

San Valentín en Colombia se vuelve tendencia: conoce aquí ideas románticas para salir de la rutina

Chuck Negron murió y el rock despide al legendario vocalista de Three Dog Night Talento internacional

Murió Chuck Negron a los 83 años: el cantante que llevó a Three Dog Night al estrellato mundial