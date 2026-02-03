Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jhon Alex Castaño presume placa tras el homenaje de Yeison Jiménez

Jhon Alex Castaño compartió la placa que recibió en el homenaje a Yeison Jiménez, agradeciendo a su familia por el detalle.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera

Jhon Alex Castaño enfrenta un nuevo luto tras la partida de Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN).

Jhon Alex Castaño decidió abrir su corazón para mostrar un objeto que representa mucho más que un simple premio, una placa de reconocimiento que sella una hermandad de años con su colega y amigo, Yeison Jiménez.

Para los seguidores del "Rey del Chupe", ver este detalle fue una respuesta a la curiosidad, pues muchos habían estado pidiendo conocer de cerca el detalle que la familia de Yeison Jiménez le entregó con tanto cariño.

¿Qué mensaje esconde el emotivo reconocimiento entregado a Jhon Alex Castaño?

La pieza entregada a Jhon Alex Castaño no es un galardón convencional de la industria discográfica, se trata de un testimonio físico que resalta el compromiso y la tenacidad que el artista ha invertido para cimentar un legado sólido en la música popular.

El reconocimiento subraya la figura de Jhon Alex Castaño no solo como un colega talentoso, sino como un pilar fundamental que se comportó como un hermano mayor para Yeison en una época donde el éxito era apenas un sueño lejano.

Este agradecimiento por haber estado presente cuando la industria imponía sus exigencias más duras y el camino parecía cuesta arriba, le otorga un valor sentimental incalculable al objeto.

¿Cómo se forjó esta amistad entre Jhon Alex Castaño y Yeison Jiménez?

Para entender el peso de esta placa, es necesario retroceder a los inicios de ambos artistas, pues en ese momento salir adelante en el mundo de la música requería más que una buena voz, se necesitaba una red de apoyo real.


John Alex Castaño reveló la placa recibida en el emotivo homenaje realizado por Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN).

Jhon Alex Castaño fue esa mano amiga que no dudó en compartir sus conocimientos y su compañía con un joven Yeison Jiménez que buscaba un espacio en los escenarios nacionales.

El hecho de que hoy, desde la cima del éxito, se reconozca ese apoyo inicial, habla de la calidad humana que ambos poseen y de la gratitud que sigue siendo el motor de sus vidas profesionales.

¿Quiénes estuvieron detrás de este detalle para Jhon Alex Castaño?

El gesto no fue una acción aislada de una empresa, sino un movimiento gestado desde el núcleo más personal de la familia Jiménez.

Y Jhon Alex Castaño no escatimó en palabras de aprecio hacia los seres queridos de su amigo mencionando directamente a figuras clave como Sonia y Lina Jiménez, quienes han sido testigos de este proceso desde el primer día.


Jhon Alex Castaño agradeció a la familia de Yeison, haciendo mención especial a Sonia y Lina Jiménez. | Fotos: Canal RCN y Buen Día, Colombia

Para John Alex, compartir este logro con su comunidad digital fue un acto de transparencia y una forma de honrar el cariño de quienes lo han apoyado siempre.

