Ayda Valencia, vidente que contactó a Yeison Jiménez, reaviva sus predicciones para 2026

Ayda Valencia, vidente colombiana que contactó a Yeison, reavivó sus predicciones para este 2026: algunas ya se han cumplido.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Las predicciones de Ayda Valencia para 2026 vuelven a dar de qué hablar
Las predicciones de Ayda Valencia para 2026 vuelven a dar de qué hablar. (Foto Canal RCN | Freepik).

La reconocida vidente colombiana Ayda Valencia reapareció en redes sociales para referirse a sus predicciones recientes, luego de que fanáticos notaran que algunas se han cumplido, como el accidente aéreo que apagó la vida del cantante popular, Yeison Jiménez.

¿Cuáles son las predicciones que Ayda Valencia realizó antes de que Yeison Jiménez falleciera?

Vale la pena recordar que Ayda Valencia habló sobre todo lo que pasaría a lo largo de 2026 antes de que el año iniciara, atinándole así a varios sucesos que han consternado a distintas comunidades alrededor del mundo. Entre los más recientes, se ha mencionado el fallecimiento de Yeison Jiménez tras un accidente aéreo.

Ayda Valencia, vidente colombiana.
Ayda Valencia, vidente colombiana. (Foto Canal RCN).

En su momento, Ayda mencionó que habría muchos accidentes aéreos, además de famosos que se desvivirían. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su mención a los desastres naturales que se están presentando en las costas colombianas, donde varias playas han tenido que cerrar por el mar de leva.

“Desde el año pasado les vengo diciendo que veo un año bastante fuerte con desastres con agua, que vienen muchos desastres con agua en diferentes presentaciones, en diferentes partes del mundo: desde nevadas impresionantes hasta inundaciones”.

Así mismo, Ayda hizo un llamado para que las personas no entraran en pánico y fueran empáticas con quienes se han visto afectados por estos sucesos.

¿Habrá más fallecimientos de famosos en 2026?

Ayda Valencia aseguró que durante este 2026 seríamos testigos de la muerte de varios famosos que acabarían con su vida por voluntad propia, algo que, según ella, ya estaría ocurriendo en distintas partes del mundo.

“¿Por qué todo lo que he dicho se está cumpliendo? Lo de los accidentes aéreos y la desvivida de famosos. Yo dije que este año muchos famosos de diferentes partes del mundo se desvivirían, y así está pasando”.

Por ahora, sus declaraciones siguen generando debate y preocupación entre quienes siguen de cerca sus predicciones, especialmente por aquellas que ya se han cumplido en la actualidad.

Ayda Valencia, vidente colombiana, hace predicciones.
Ayda Valencia, vidente colombiana, hace predicciones. (Foto Canal RCN).

 

