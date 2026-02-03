Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Familia de Yeison Jiménez tomó acciones legales tras muerte del cantante: esto se sabe

Tras la inesperada muerte de Yeison Jiménez, su familia da un paso que nadie esperaba y toma medidas legales.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Acciones legales tras la muerte de Yeison Jiménez: todo lo que se sabe hasta ahora
Acciones legales tras la muerte de Yeison Jiménez: todo lo que se sabe hasta ahora. (Foto Canal RCN | Freepik).

La muerte de Yeison Jiménez no solo dejó un gran vacío en el género popular, sino que también desató una serie de decisiones por parte de su familia que ahora salen a la luz. En las últimas horas, se dio a conocer que emprendieron acciones legales contra uno de sus imitadores.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron las acciones legales que anunció la familia de Yeison Jiménez contra uno de sus imitadores?

La muerte de Yeison Jiménez continúa generando gran conmoción entre los colombianos, especialmente entre quienes seguían de cerca su carrera musical. Uno de ellos es un joven imitador del artista, a quien esta tragedia le habría cambiado la vida de manera negativa, luego de que la familia del cantante anunciara acciones legales en su contra por una razón inesperada.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

El joven dio a conocer la situación a través de sus redes sociales, donde explicó que hace pocos días recibió un documento por parte de los abogados de la familia de Jiménez. En este se le informaba que ya no podía hacer uso del nombre del artista para realizar sus presentaciones.

Artículos relacionados

“No puedo seguir usando el nombre de él, no puedo seguir siendo el tributo; es decir, ya no me puedo presentar como un tributo a Yeison Jiménez”, comentó.

Según explicó, la decisión se habría tomado por un error en una imagen publicitaria, en la que utilizó el logo oficial del cantante para promocionar una presentación en vivo como tributo.

¿Qué consecuencias legales traería el uso del nombre de Yeison Jiménez como tributo?

El joven cantante no mencionó cuáles serían las consecuencias legales señaladas en el documento que recibió por parte de los abogados de la familia de Yeison Jiménez, por lo que se desconoce qué podría acarrear el uso del nombre tras la advertencia legal.

Artículos relacionados

Asimismo, aunque se mostró afectado por la decisión de los familiares, el joven manifestó que comprendía la situación e incluso pidió disculpas.

“Quiero pedir disculpas a su familia y a su equipo de trabajo. Nunca quise lucrarme, porque no me estoy lucrando; simplemente quise hacer un homenaje, ya que es y será el cantante que me inspiró y me motivó a salir adelante”.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo
Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo. (Foto del Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La llamativa modificación corporal de J Balvin que surgió tras comentarios sobre su estatura J Balvin

J Balvin aparece con una inesperada modificación corporal tras críticas por su altura

J Balvin se hizo una nueva modificación corporal tras las críticas por su diferencia de altura con su esposa, Valentina Ferrer.

Luto en la familia de Snoop Dogg: su hija compartió desgarrador mensaje tras cruel pérdida Talento internacional

Hija de Snoop Dogg compartió desgarrador mensaje tras muerte de su bebé de 10 meses

Cori Broadus, hija de Snoop Dogg, reapareció en redes tras confirmar la muerte de su bebé de 10 meses, con desgarrador mensaje.

Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Sofía Jaramillo respondió a críticas de Luisa Cortina, Martín y hasta de Melissa Gate

Sofía Jaramillo reaccionó a comentarios de varias personalidades en su contra tras su paso por La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Una adolescente confundió señales de alarma con síntomas del período y hoy lucha por recuperar su movilidad tras un derrame espinal. Viral

Creyó que era dolor menstrual y terminó hospitalizada por un derrame cerebral

Lo que parecía un síntoma habitual del ciclo menstrual terminó siendo la señal de una condición extremadamente rara en una adolescente.

Alejandro Estrada habló con Yuli Ruiz Alejandro Estrada

Alejandro Estrada se sinceró sobre sus exparejas con Yuli Ruiz en La casa de los famosos

Karol g y feid Karol G

¿Karol G está despechada?, así levantó sospechas: "canciones tristes que me acuerdan a ti"

Famoso cantante colombiano reveló estar enamorado de Ángela Aguilar Ángela Aguilar

Famoso cantante colombiano confesó estar enamorado de Ángela Aguilar: ¿fan de su relación?

Ideas para celebrar San Valentín en Colombia Curiosidades

San Valentín en Colombia se vuelve tendencia: conoce aquí ideas románticas para salir de la rutina