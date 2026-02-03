Familia de Yeison Jiménez tomó acciones legales tras muerte del cantante: esto se sabe

La muerte de Yeison Jiménez no solo dejó un gran vacío en el género popular, sino que también desató una serie de decisiones por parte de su familia que ahora salen a la luz. En las últimas horas, se dio a conocer que emprendieron acciones legales contra uno de sus imitadores.

¿Cuáles fueron las acciones legales que anunció la familia de Yeison Jiménez contra uno de sus imitadores?

La muerte de Yeison Jiménez continúa generando gran conmoción entre los colombianos, especialmente entre quienes seguían de cerca su carrera musical. Uno de ellos es un joven imitador del artista, a quien esta tragedia le habría cambiado la vida de manera negativa, luego de que la familia del cantante anunciara acciones legales en su contra por una razón inesperada.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero en un accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

El joven dio a conocer la situación a través de sus redes sociales, donde explicó que hace pocos días recibió un documento por parte de los abogados de la familia de Jiménez. En este se le informaba que ya no podía hacer uso del nombre del artista para realizar sus presentaciones.

“No puedo seguir usando el nombre de él, no puedo seguir siendo el tributo; es decir, ya no me puedo presentar como un tributo a Yeison Jiménez”, comentó.

Según explicó, la decisión se habría tomado por un error en una imagen publicitaria, en la que utilizó el logo oficial del cantante para promocionar una presentación en vivo como tributo.

¿Qué consecuencias legales traería el uso del nombre de Yeison Jiménez como tributo?

El joven cantante no mencionó cuáles serían las consecuencias legales señaladas en el documento que recibió por parte de los abogados de la familia de Yeison Jiménez, por lo que se desconoce qué podría acarrear el uso del nombre tras la advertencia legal.

Asimismo, aunque se mostró afectado por la decisión de los familiares, el joven manifestó que comprendía la situación e incluso pidió disculpas.

“Quiero pedir disculpas a su familia y a su equipo de trabajo. Nunca quise lucrarme, porque no me estoy lucrando; simplemente quise hacer un homenaje, ya que es y será el cantante que me inspiró y me motivó a salir adelante”.