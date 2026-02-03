Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Esto ocurrió con la lujosa cadena de Yeison Jiménez hallada tras el accidente aéreo

Tras el accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez, una de sus joyas más simbólicas fue hallada entre los restos y luego restaurada.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Yeison Jiménez en los Premios Juventud.
Amiga de Yeison Jiménez reveló el artista que Yeison Jiménez iba a llevar a Bogotá. Foto | Canal Rodrigo Varela.

El fallecimiento de Yeison Jiménez el pasado 10 de enero marcó uno de los momentos más dolorosos para la música popular colombiana, uno de ellos fue una cadena de alto valor económico y sentimental que fue hallada entre los restos de la aeronave.

Mientras las autoridades realizaban las labores de inspección y recuperación en el lugar del siniestro, además del levantamiento de los cuerpos ya que no hubo sobrevivientes, también se encontraron algunas pertenencias personales de los ocupantes del avión.

¿Qué simbolizaba la cadena que llevaba Yeison Jiménez?

Se trataba de una pieza elaborada en oro de 18 quilates, adornada con diamantes blancos y azules, diseñada exclusivamente para el cantante como una conmemoración a un hito histórico en su trayectoria.

El dije hacía referencia al logro de convertirse en el primer artista de música popular en llenar por completo el estadio El Campín de Bogotá, durante su gira ‘Mi Promesa’.

 

Más allá de su elevado valor material, la joya simbolizaba años de esfuerzo, disciplina y una carrera construida desde abajo.

Para Yeison, este accesorio representaba la materialización de un sueño que muchos consideraban imposible dentro del género popular, y también un anticipo de los grandes proyectos musicales que el artista tenía planeados para este 2026.

¿En qué estado fue hallada la cadena de Yeison Jiménez tras el accidente?

Debido a la magnitud del impacto, varias de las pertenencias recuperadas presentaban daños visibles, la cadena de Yeison Jiménez no fue la excepción.

Sin embargo, tras ser recuperada, la joya fue entregada a manos expertas, y la Joyería responsable de su creación original asumió el proceso de restauración con el objetivo de devolverle su apariencia y esencia original.

Yeison Jiménez contó cuándo fue la primera vez que su mamá lo apoyó
La cadena de Yeison Jiménez encontrada tras el accidente aéreo guarda un significado que hoy conmueve a sus seguidores. (AFP: Romain Maurice)

A través de redes sociales, compartieron parte del trabajo realizado, resaltando el respeto y el cuidado con el que abordaron la reconstrucción de una pieza tan significativa.

¿Dónde terminó la cadena de Yeison Jiménez y por qué conmovió tanto al público?

Luego de un minucioso proceso de restauración, la cadena fue presentada nuevamente al público el pasado 31 de enero durante el concierto homenaje ‘Mi Promesa 2: El sueño del aventurero’, realizado en honor a Yeison Jiménez.

Yeison Jiménez en Buen día Colombia.
Una joya, un sueño cumplido y un homenaje que mantiene viva la memoria de Yeison Jiménez. Foto | Canal RCN.

La entrega de la joya se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la noche, pues simbolizó la continuidad de su legado y el amor intacto de sus seguidores.

La aparición de esta cadena no solo evocó los triunfos del artista, sino que también recordó los sueños que quedaron inconclusos y para muchos asistentes, fue una forma de sentir a Yeison presente, no desde la ausencia, sino desde la huella imborrable que dejó en la música popular y en la historia de los grandes escenarios del país.

