Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hija de Snoop Dogg compartió desgarrador mensaje tras muerte de su bebé de 10 meses

Cori Broadus, hija de Snoop Dogg, reapareció en redes tras confirmar la muerte de su bebé de 10 meses, con desgarrador mensaje.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Luto en la familia de Snoop Dogg: su hija compartió desgarrador mensaje tras cruel pérdida
Luto en la familia de Snoop Dogg: su hija compartió desgarrador mensaje tras cruel pérdida (Foto AFP: Valerie Macon | Freepik).

El pasado lunes 2 de febrero Cori Broadus, hija del cantante estadounidense Snoop Dogg, confirmó el fallecimiento de su pequeña hija de apenas 10 meses tras complicaciones de salud. En las últimas horas reapareció en sus redes sociales con un desgarrador mensaje que conmovió a sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe de la muerte de la nieta de Snoop Dogg?

Cori Broadus, hija de Snoop Dogg, reveló por medio de sus redes sociales que su pequeña hija había fallecido tras haber sido de alta del hospital en donde permaneció durante varios meses en cuidados intensivos desde su nacimiento.

Familia de Snoop Dogg de luto tras la muerte de su nieta de 10 meses, esto es lo que se conoce
Familia de Snoop Dogg de luto tras la muerte de su nieta de 10 meses, esto es lo que se conoce. (Foto AFP: Valerie Macon).

Pues la bebé había nacido a sus seis meses tras ser sometida a una cesárea de emergencia poco después de recibir un parte médico que indicaba que la menor y la madre estaban en riesgo tras desarrollar el síndrome HELLP, una grave complicación obstétrica caracterizada por hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas.

Artículos relacionados

La noticia estuvo marcada con mensajes devastadores en donde la joven de 26 años expresaba que "se suponía que me enterrarías a mí... No que yo te enterraría a ti, Codi" y “esperando a que alguien me diga que despierte y que esto es solo una pesadilla".

¿Cuál fue el desgarrador mensaje con el que hija de Snoop Dogg reapareció en redes?

Horas después de que anunciara la lamentable noticia del fallecimiento de su bebé de 10 meses, Cori reapareció nuevamente en sus redes sociales con un desgarrador mensaje que conmovió a sus seguidores.

Artículos relacionados

Junto a una fotografía de los piecitos de su bebé, la hija de Snoop Dogg mencionó que su bebé había fallecido hace una semana, pero no fue sino hasta hace un día que hizo publica la noticia.

"Hoy hace una semana sin ti, niña. Te extraño muchísimo", comentó la joven.

La publicación generó una ola de mensajes de apoyo y solidaridad por parte de sus seguidores, quienes se unieron al dolor de la joven en este difícil momento a través de las redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La llamativa modificación corporal de J Balvin que surgió tras comentarios sobre su estatura J Balvin

J Balvin aparece con una inesperada modificación corporal tras críticas por su altura

J Balvin se hizo una nueva modificación corporal tras las críticas por su diferencia de altura con su esposa, Valentina Ferrer.

Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Sofía Jaramillo respondió a críticas de Luisa Cortina, Martín y hasta de Melissa Gate

Sofía Jaramillo reaccionó a comentarios de varias personalidades en su contra tras su paso por La casa de los famosos Colombia.

Así fue la emotiva reacción de la hija de Luis Alfonso al recibir un lujoso regalo por sus 11 años Talento nacional

Luis Alfonso sorprendió a su hija con un lujoso regalo por su cumpleaños 11: así reaccionó

Luis Alfonso sorprendió a su hija con un lujoso regalo por su cumpleaños 11 y su reacción se volvió viral.

Lo más superlike

Una adolescente confundió señales de alarma con síntomas del período y hoy lucha por recuperar su movilidad tras un derrame espinal. Viral

Creyó que era dolor menstrual y terminó hospitalizada por un derrame cerebral

Lo que parecía un síntoma habitual del ciclo menstrual terminó siendo la señal de una condición extremadamente rara en una adolescente.

Alejandro Estrada habló con Yuli Ruiz Alejandro Estrada

Alejandro Estrada se sinceró sobre sus exparejas con Yuli Ruiz en La casa de los famosos

Karol g y feid Karol G

¿Karol G está despechada?, así levantó sospechas: "canciones tristes que me acuerdan a ti"

Famoso cantante colombiano reveló estar enamorado de Ángela Aguilar Ángela Aguilar

Famoso cantante colombiano confesó estar enamorado de Ángela Aguilar: ¿fan de su relación?

Ideas para celebrar San Valentín en Colombia Curiosidades

San Valentín en Colombia se vuelve tendencia: conoce aquí ideas románticas para salir de la rutina