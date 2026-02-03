Hija de Snoop Dogg compartió desgarrador mensaje tras muerte de su bebé de 10 meses

El pasado lunes 2 de febrero Cori Broadus, hija del cantante estadounidense Snoop Dogg, confirmó el fallecimiento de su pequeña hija de apenas 10 meses tras complicaciones de salud. En las últimas horas reapareció en sus redes sociales con un desgarrador mensaje que conmovió a sus seguidores.

¿Qué se sabe de la muerte de la nieta de Snoop Dogg?

Cori Broadus, hija de Snoop Dogg, reveló por medio de sus redes sociales que su pequeña hija había fallecido tras haber sido de alta del hospital en donde permaneció durante varios meses en cuidados intensivos desde su nacimiento.

Familia de Snoop Dogg de luto tras la muerte de su nieta de 10 meses, esto es lo que se conoce. (Foto AFP: Valerie Macon).

Pues la bebé había nacido a sus seis meses tras ser sometida a una cesárea de emergencia poco después de recibir un parte médico que indicaba que la menor y la madre estaban en riesgo tras desarrollar el síndrome HELLP, una grave complicación obstétrica caracterizada por hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas.

La noticia estuvo marcada con mensajes devastadores en donde la joven de 26 años expresaba que "se suponía que me enterrarías a mí... No que yo te enterraría a ti, Codi" y “esperando a que alguien me diga que despierte y que esto es solo una pesadilla".

¿Cuál fue el desgarrador mensaje con el que hija de Snoop Dogg reapareció en redes?

Horas después de que anunciara la lamentable noticia del fallecimiento de su bebé de 10 meses, Cori reapareció nuevamente en sus redes sociales con un desgarrador mensaje que conmovió a sus seguidores.

Junto a una fotografía de los piecitos de su bebé, la hija de Snoop Dogg mencionó que su bebé había fallecido hace una semana, pero no fue sino hasta hace un día que hizo publica la noticia.

"Hoy hace una semana sin ti, niña. Te extraño muchísimo", comentó la joven.

La publicación generó una ola de mensajes de apoyo y solidaridad por parte de sus seguidores, quienes se unieron al dolor de la joven en este difícil momento a través de las redes sociales.