Estas han sido las expulsiones en La casa de los famosos Colombia

En dos temporadas de las tres de La casa de los famosos Colombia se han presentado tres expulsiones por diversas razones que han generado varias reacciones.

¿Por qué expulsaron a Nanis Ochos e Isabella Santiago en La casa de los famosos Colombia?

Las famosas Nanis Ochoa e Isabella Santiago hicieron parte de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.

La modelo fue la primera en ser expulsada luego de que ella hubiera entrado después que sus demás compañeros por elección del público y les diera información de afuera a los participantes perjudicando el juego.

Por dicha razón El Jefe decidió expulsarla de la competencia, pues ya le habían llamado la atención al respecto.

Posteriormente, fue expulsada la actriz Isabella Santiago tras su polémico comportamiento en medio de una fiesta, cuya temática era el Carnaval de Río de Janeiro. En ese momento los famosos se quedaron sin fiestas por un tiempo.

El Jefe optó por tomar medidas correctivas y expulsarla de la competencia.

¿Por qué fue expulsada Johanna Fadul de La casa de los famosos Colombia?

La actriz fue expulsada por El Jefe luego de su posicionamiento contra Campanita en la gala de eliminación, en la que salió la modelo Sofía Jaramillo del juego.

Las tres expulsiones han marcado sin duda a los seguidores de la competencia, señalando lo mucho que los ha sorprendido dichas situaciones.

Recuerda seguir al tanto de todo lo que ocurre en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, donde los participantes se encuentra bajo el superpoder dúo, en donde deben competir en parejas para poder salvarse.

Los famosos se encuentran planeado sus estrategias, pues tendrán que nominar y hasta salvar en parejas, debido a que este domingo 8 de febrero habrá doble eliminación, por lo que una de esas parejas tendrá que abandonar el juego para siempre.

Este miércoles se llevará a cabo la jornada de nominación, donde se podrá definir la placa de esta semana, en la que ya se encuentran Lorena Altamirano y Juanse Laverde, quienes fueron nominados por Sofía Jaramillo, la más reciente eliminada.