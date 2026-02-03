J Balvin aparece con una inesperada modificación corporal tras críticas por su altura

El reconocido cantante urbano J Balvin reapareció en sus redes sociales mostrando una modificación corporal, luego de su aparición en los Premios Grammy 2026, donde no solo llamó la atención por su vestuario y presencia, sino también por la diferencia de estatura con su esposa, Valentina Ferrer.

¿Por qué J Balvin fue víctima de comentarios por su diferencia de estatura con su esposa Valentina Ferrer?

El pasado domingo 1 de febrero se llevó a cabo la 68.ª edición de los Premios Grammy se 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, Estados Unidos, en donde cientos de artistas alrededor del mundo asistieron, entre ellos J Balvin y Valentina Ferrer, logrando llamar la atención por su diferencia de estatura.

J Balvin se dejó ver molesto con su esposa. (AFP/ ANGELA WEISS)

En las fotografías de la alfombra roja se pudo notar cómo la modelo superaba en altura al cantante, haciéndolo ver más bajo de lo que es en realidad. Sin embargo, quienes siguen de cerca a la pareja saben que la diferencia entre ambos es mínima y que la percepción se debió a los tacones que ella usó.

Recordemos que J Balvin mide 1.73 metros y Valentina Ferrer 1.78, una diferencia de apenas cinco centímetros, lo que deja en evidencia que todo se trató de una ilusión óptica provocada por el calzado.

¿Cuál fue la modificación corporal que J Balvin se hizo tras comentarios sobre su estatura?

Ahora bien, días después de que las redes sociales se llenaran de memes y comentarios alusivos a la diferencia de edad entre la pareja de famosos, J Balvin reapareció por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, con una modificación corporal inesperada.

Según se observa en la imagen, el cantante urbano optó por un nuevo accesorio dental, en el que varios diamantes resaltan su sonrisa. Este tipo de adornos es común entre artistas de la industria musical.

Lo cierto es que este detalle no pasó desapercibido y rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes comentaron la imagen y la hicieron circular en redes sociales.