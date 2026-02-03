Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sofía Jaramillo respondió a críticas de Luisa Cortina, Martín y hasta de Melissa Gate

Sofía Jaramillo reaccionó a comentarios de varias personalidades en su contra tras su paso por La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia
Sofía Jaramillo reaccionó a críticas tras La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

La modelo Sofía Jaramillo se pronunció sobre algunas declaraciones de varios famosos que criticaron su participación en La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué Sofía Jaramillo salió de La casa de los famosos Colombia?

La caleña quedó por fuera de la competencia luego de haber quedada nominada por el público y en la gala de eliminación de este domingo 1 de febrero en La casa de los famosos Colombia obtuviera el menor apoyo de los seguidores del programa.

sofia jaramillo eliminada de la casa de los famosos

Su salida fue sorpresiva para muchos, mientras que otros se alegraron con el resultado.

¿Cómo reaccionó Sofía Jaramillo tras críticas luego de su salida de La casa de los famosos Colombia?

En entrevista exclusiva con Canal RCN, a Sofía Jaramillo se le mostraron algunas declaraciones que ofrecieron Luisa Cortina, excompañera de La casa de los famosos Colombia con quien tuvo problemas en el programa, Martín Moreno con quien estaba teniendo un romance antes de su ingreso al reality, y Melissa Gate, quien confesó que si estuviera participando se le hubiera posicionado a ella.

sofia jaramillo responde criticas en la casa de los famosos

"Mi amor vos no te ves así en persona querida, mentirosita, fea envidiosa (...) el odi* sin un argumento es envidia", le dijo a Luisa.

En cuanto a Martín señaló que a ellos los presentaron y aclaró que ella no lo buscó por conveniencia para entrar al juego; además aclaró que ellos no tenían nada oficial, pero sí hablaban constantemente y le ayudó bastante con sus redes sociales.

Respecto a Melissa Gate destacó que no entiende por qué arremetió en su contra e indicó que acepta su percepción.

"No pasa nada amiga, que se quede con eso", agregó.

Por ahora, Sofía Jaramillo se encuentra retomando poco a poco su realidad con la guía de profesionales y agradeciendo por la experiencia que tuvo en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

No olvides estar al pendiente de todo lo que sigue pasando en la competencia en todas las galas a las 8 de la noche y 24/7 a través de la pantalla y la aplicación del Canal RCN.

