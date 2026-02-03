¿Karol G está despechada?, así levantó sospechas: "canciones tristes que me acuerdan a ti"

La cantante Karol G confundió a millones de sus fanáticos luego de hacer un cautivadora publicación en sus redes sociales, que algunos relacionaron con el artista Feid.

¿Qué publicó Karol G de los Grammys?

La Bichota compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 70 millones de seguidores, un carrusel con fotografías y videos inéditos de su paso por los Grammys 2026, que se celebraron este domingo 1 de febrero en Los Ángeles, Estados Unidos, en los que premiaron a los mejores de la música.

Recordemos que la artista estuvo presente en la ceremonia tras ser una de las presentadoras de la gala y donde se reencontró con su expareja, el artista Feid.

Su encuentro fue foco de millones de admiradores que guardaban la esperanza de que estuvieran juntos, pero los artistas no se determinaron en la ceremonia y se ubicaron en lugares distantes.

¿Karol G dio señales de cómo vive su tusa tras su ruptura con Feid?

La paisa publicó imágenes de ella presumiendo su belleza y mostrando lo feliz que fue en esta ceremonia; sin embargo hubo una imagen que llamó toda la atención de sus admiradores.

En la quinta instantánea mostró sosteniendo un cd en el que tenía escrito "canciones tristes que me acuerdan a ti" y añadió el año 2007.

Esto generó gran confusión en sus fanáticos, pues algunos señalaron que quizás se trataba de una señal de revelar cómo pasa su tusa escuchando temas nostálgicos de años atrás, otros indicaron que podría ser una señal de que pronto lanzará canciones llena de despecho, mientras que otros mencionaron que podría ser un código e indirecta para el cantante Feid.

Por ahora, millones de fanáticos siguen guardando la esperanza de que los dos puedan seguir juntos y dichas especulaciones sean falsas, asegurando que hasta que alguno de los dos confirme la noticia seguirán creyendo que están en relación.

Por el momento, cada uno sigue trabajando en sus respectivos proyectos y promocionando sus respectivas canciones, con las que siguen deleitando a sus fieles admiradores.