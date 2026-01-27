Poncho Zuleta reconoció su error al pedir un minuto de silencio por Jessi Uribe: "no perdonan"

En medio de la conmoción que causó y sigue causando la muerte de Yeison Jiménez, hubo una situación que se hizo viral en redes sociales y fue el garrafal error que cometió el cantante Poncho Zuleta durante un concierto en el que quiso hacer un homenaje al fallecido cantante.

Artículos relacionados Jhon Alex Castaño Jhon Alex Castaño pasa por un nuevo luto tras la muerte de Yeison Jiménez: “le dio un infarto”

¿Qué dijo Poncho Zuleta sobre el error que cometió al pedir un minuto de silencio por Jessi Uribe?

En medio de una reciente presentación que ofreció Zuleta a sus seguidores, aprovechó unos minutos para reconocer que se equivocó y mencionar que no fue intencional lo que dijo.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan el fantasma de Yeison Jiménez manifestándose en un video: ¿qué hace?

"Yo soy amigo de todos los cantantes, de todos los géneros musicales de Jessi Uribe, de Yeison y yo dije paz en la tumba para Jessi Uribe", señaló el famoso intérprete.

Artículos relacionados Martha Isabel Bolaños Martha Bolaños impactó con confesión sobre su orientación, ¿qué dijo?

De acuerdo con Poncho, su error no pasó desapercibido entre los internautas, pues tal y como él lo mencionó, "las redes no perdonan", por lo que rápidamente se convirtió en tendencia al dividir opiniones entre los usuarios en redes.

¿Cuál fue el error que cometió Poncho Zuleta al querer rendirle homenaje en un concierto?

El comentado error de Poncho Zuleta días atrás, se dio en medio de una presentación cuando por querer rendir tributo a su colega terminó pidiendo un minuto de silencio por Jessi Uribe y no por Yeison.

Como era de esperarse, las declaraciones de Zuleta generaron diversas reacciones entre los internautas, quienes, por un lado, entendieron el error del cantante vallenato, y otros, lo corrigieron.

"Por hablar de más le pasa eso al maestro", "Ese no está muerto, el que murió fue Yeison Jiménez", "La gente habla como si no se fueran a poner viejos", "Pero señor, el no es, Dios mío Yeison Jiménez", "Me ha pasado", "Un pequeño lapsus", escribieron los internautas.

Pese a los errores y malas interpretaciones que tuvo este incidente protagonizado por Poncho, sí es un hecho que, detrás de la equivocación, había de su parte una intención por homenajear a Jiménez durante uno de sus shows.

Yeison, quien falleció el pasado 10 de enero, dejó sin duda un legado imborrable para la música popular en el país, pues aunque su presencia física ya no está, sus canciones le permitirán seguir vivo en la memoria de quienes lo siguieron en vida y tuvieron la oportunidad de conocerlo.