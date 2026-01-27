Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Poncho Zuleta reconoció su error al pedir un minuto de silencio por Jessi Uribe: "no perdonan"

En las últimas horas, el cantante Poncho Zuleta habló públicamente sobre este hecho y admitió que se equivocó.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Jessi Uribe en Buen día Colombia - Poncho Zuleta en Yo José Gabriel.
Poncho Zuleta reconoció su error al pedir un minuto de silencio por Jessi Uribe. Foto | Canal RCN.

En medio de la conmoción que causó y sigue causando la muerte de Yeison Jiménez, hubo una situación que se hizo viral en redes sociales y fue el garrafal error que cometió el cantante Poncho Zuleta durante un concierto en el que quiso hacer un homenaje al fallecido cantante.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Poncho Zuleta sobre el error que cometió al pedir un minuto de silencio por Jessi Uribe?

En medio de una reciente presentación que ofreció Zuleta a sus seguidores, aprovechó unos minutos para reconocer que se equivocó y mencionar que no fue intencional lo que dijo.

Artículos relacionados

"Yo soy amigo de todos los cantantes, de todos los géneros musicales de Jessi Uribe, de Yeison y yo dije paz en la tumba para Jessi Uribe", señaló el famoso intérprete.

Artículos relacionados

De acuerdo con Poncho, su error no pasó desapercibido entre los internautas, pues tal y como él lo mencionó, "las redes no perdonan", por lo que rápidamente se convirtió en tendencia al dividir opiniones entre los usuarios en redes.

¿Cuál fue el error que cometió Poncho Zuleta al querer rendirle homenaje en un concierto?

El comentado error de Poncho Zuleta días atrás, se dio en medio de una presentación cuando por querer rendir tributo a su colega terminó pidiendo un minuto de silencio por Jessi Uribe y no por Yeison.

Como era de esperarse, las declaraciones de Zuleta generaron diversas reacciones entre los internautas, quienes, por un lado, entendieron el error del cantante vallenato, y otros, lo corrigieron.

"Por hablar de más le pasa eso al maestro", "Ese no está muerto, el que murió fue Yeison Jiménez", "La gente habla como si no se fueran a poner viejos", "Pero señor, el no es, Dios mío Yeison Jiménez", "Me ha pasado", "Un pequeño lapsus", escribieron los internautas.

Pese a los errores y malas interpretaciones que tuvo este incidente protagonizado por Poncho, sí es un hecho que, detrás de la equivocación, había de su parte una intención por homenajear a Jiménez durante uno de sus shows.

Yeison, quien falleció el pasado 10 de enero, dejó sin duda un legado imborrable para la música popular en el país, pues aunque su presencia física ya no está, sus canciones le permitirán seguir vivo en la memoria de quienes lo siguieron en vida y tuvieron la oportunidad de conocerlo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Sofía Jaramillo hizo dura confesión durante su línea de vida en La casa de los famosos Colombia

En un nuevo capítulo de La casa de los famosos Colombia, Sofía Jaramillo abrió su corazón para contar difícil episodio que le cambió la vida.

Emiro Navarro recordó. Emiro Navarro

Emiro Navarro recordó su icónica entrada a La casa de los famosos y el apoyo de sus seguidores

Emiro Navarro compartió recuerdos de su entrada a La casa de los famosos Colombia y destacó el respaldo que lo llevó a la final.

Yeison Jiménez en los Premios Juventud. Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez lo recordó con desgarrador mensaje: "te extraño más que nunca"

Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, compartió una fotografía con la que recordó al cantante a dos semanas de su muerte.

Lo más superlike

Participantes de La casa de los famosos Colombia 2026. La casa de los famosos

El Jefe anunció dura sanción contra participante de La casa de los famosos Colombia, ¿qué sucedió?

En la gala de este martes 27 de enero, uno de los participantes fue castigado tras incumplir una regla de juego.

El desgarrador mensaje que cierra la canción homenaje dedicada a Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Revelan desgarrador mensaje al cierre de la canción homenaje dedicada a Yeison Jiménez

Revelan causa de muerte de reconocido influencer de una condición que no sabía que tenía Talento internacional

Revelan causa de muerte de reconocido influencer por una condición que no sabía que tenía

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo