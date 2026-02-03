Luis Alfonso sorprendió a su hija con un lujoso regalo por su cumpleaños 11: así reaccionó

El reconocido cantante de música popular Luis Alfonso enterneció a sus seguidores al compartir la sorpresa de cumpleaños que preparó para su pequeña hija Laura en su cumpleaños número 11. La reacción de la menor se llevó toda la atención.

¿Cuál fue el regalo que Luis Alfonso le dio a su hija de 11 años?

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Luis Alfonso mostró el lujoso regalo que tenía preparado para su hija Laura.

Luis Alfonso, cantante de música popular. (Foto Canal RCN).

En complicidad con su esposa Luisa, quien grabó todo, el artista ideó un plan para llevar a la menor hasta el lugar sin que sospechara nada. Para ello, fingió que lo habían llamado del colegio para darle quejas y que necesitaba hablar seriamente con ella.

En realidad, todo hacía parte de la sorpresa: al llegar a su habitación y abrir la puerta que daba al jardín, la niña se encontró con un hermoso caballo blanco de paso fino.

"Se llegó el momento de entregarle el caballo a Laurita. Yo voy a hacerme el bravo, voy a decirle que me llamaron del colegio, y que necesito hablar con ella", explicó el artista a sus seguidores.

¿Cómo reaccionó la hija de Luis Alfonso al recibir su regalo de cumpleaños?

Al abrir la puerta de su habitación y encontrarse con un hermoso caballo en el jardín, la pequeña corrió emocionada hacia él para acariciarlo, aunque el equino no reaccionó de la mejor manera.

Sin embargo, segundos después, Luis Alfonso enseñó a su pequeña niña cabalgando su nuevo caballo con completa confianza y notoria experiencia. Pues recordemos que el artista manifestó con anterioridad que la menor amaba a los equinos tanto como él, por lo que este sería el regalo perfecto para su cumpleaños 11.

Luis Alfonso sorprendió a su hija con un regalo de lujo por sus 11 años. (Foto Canal RCN).

“Si hay alguien que ame los caballos como yo los amo, aquí en esta finca, se llama Laura Sofía Rendón, es obsesionada”, comentó el artista.

Vale la pena destacar que Laura en realidad cumplirá años el 12 de febrero, pero el artista quiso adelantarle su primer regalo.