Juanse Quintero, esposo de Johanna Fadul, reaccionó a la expulsión de La casa de los famosos

Juanse Quintero se pronunció luego de la expulsión de Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Juanse quintero y johanna fadul
Juanse Quintero se pronuncia tras expulsión de Johanna Fadul/Canal RCN

El presentador y cantante Juanse Quintero rompió el silencio sobre la expulsión de su esposa, la actriz Johanna Fadul, de La casa de los famosos Colombia.

¿Johanna Fadul fue expulsada de La casa de los famosos Colombia?

La bogotana tuvo que abandonar La casa de los famosos Colombia luego de que El Jefe decidiera expulsarla tras el posicionamiento que tuvo contra Campanita en la gala de eliminación de este 1 de febrero, en la que la modelo Sofía Jaramillo quedó por fuera tras haber obtenido la menor votación por parte del público.

esposo de johanna fadul tras expulsion de la actriz

La actriz salió de la competencia en la gala de este 2 de febrero y muy emotiva se despidió de todos sus compañeros.

¿Cómo reaccionó el esposo de Johanna Fadul tras la expulsión de la actriz en La casa de los famosos Colombia?

A través de la cuenta oficial de Instagram del Canal RCN se compartió el momento en que El Jefe le impulso la sanción máxima a la actriz y esta salió de su casa.

esposo de johanna fadul la defiende tras expulsion

En dicha publicación, Juanse Quintero quiso pronunciarse dedicando un amoroso mensaje a su esposa, destacando la gran persona que es luego de haber pedido disculpas públicamente por su error y aceptar su desacierto.

"Es de humanos equivocarnos y es de VALIENTES, ENTENDER, APRENDER y PEDIR PERÓN ! Te Amo. Eres un ejemplo, sí, si perdonaste el que alguien en la casa como “Valentino” acabara contigo por redes sociales, colocaste la otra mejilla y luego LO AMASTE , sin él merecerlo. ESTE ES EL MENSAJE QUE DEJAS", dijo.

Tras su declaración, varios seguidores reaccionaron y le demostraron todo su apoyo y cariño, señalando que esperaban que la actriz durara más en el juego.

Por ahora, la actriz se encuentra en su proceso de adaptación progresiva a la realidad de la mano de profesionales.

Mientras tanto, sus excompañeros siguen dando lo mejor de ellos en la competencia en esta semana del superpoder dúo, donde los famosos tendrá que salvarse en pareja, pues este domingo 8 de febrero habrá doble eliminación, así que los seguidores del programa deben estar muy atentos a cada detalle.

