Cintia Cossio terminó llorando tras pesada broma de Yeferson Cossio con su bebé

El influenciador Yeferson Cossiole realizó una pesada prueba a su hermana Cintia Cossio con su hijo Lorenzo, fruto de su relación con el creador de contenido Jhoan López.

¿Qué broma le hizo Yeferson Cossio a Cintia Cossio?

El paisa compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 12 millones de seguidores, un video en el que reveló la broma que le decidió hacer a su hermana con su bebé.

En la grabación se ve a los dos juntos en una reunión con varios allegados y en medio de ella, Yeferson Cossio se lleva a su sobrino y con ayuda de una amiga le quita la ropa y se la pone a un muñeco.

Posteriormente, se dirige hacia donde ella con el muñeco cargado y de repente simula que se le cae y esta tiene una efusiva reacción al pensar que su bebé se había golpe*do.

¿Cómo reaccionó Cintia Cossio tras la broma de Yeferson Cossio con su bebé Lorenzo?

Al darse cuenta que es un muñeco lo golp*a, pero después termina llorando y Yeferson Cossio decide consolarla y disculpándose aclarando que pensó que se iba a alterar más y lo iba a agr*dir.

"Perdón, no me dio risa, yo pensé que me iba a casc*r", le señaló Yeferson, mientras ella lloraba asustada.

Cabe destacar que, Cintia Cossio dio a luz a su hijo el pasado mes de septiembre y desde entonces se ha mostrado muy feliz disfrutando de su etapa de maternidad, señalando que su experiencia ha sido muy diferente que con su hijo mayor Thiago debido a las condiciones económicas que tenían en dicho momento.

Por ahora, la influenciadora sigue entreteniendo a sus fanáticos con su diverso contenido en redes sociales y presumiendo a su bebé, quien ha acaparado todas las miradas cada vez que lo muestra en sus diferentes plataformas digitales.

Por su parte, Yeferson Cossio continúa trabajando en sus nuevos proyectos, entre ellos su más reciente reality en el que contó con la ayuda de la empresaria Yina Calderón, a quien le agradeció por su colaboración.