Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Cintia Cossio terminó llorando tras pesada broma de Yeferson Cossio con su bebé

Yeferson Cossio le hizo fuerte broma a su hermana Cintia Cossio, pero quedó sorprendido con su reacción.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yeferson cossio y cintia cossio
Yeferson Cossio le hizo fuerte broma a Cintia/Canal RCN

El influenciador Yeferson Cossiole realizó una pesada prueba a su hermana Cintia Cossio con su hijo Lorenzo, fruto de su relación con el creador de contenido Jhoan López.

Artículos relacionados

¿Qué broma le hizo Yeferson Cossio a Cintia Cossio?

El paisa compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 12 millones de seguidores, un video en el que reveló la broma que le decidió hacer a su hermana con su bebé.

yeferson cossio le hace broma a cintia cossio

En la grabación se ve a los dos juntos en una reunión con varios allegados y en medio de ella, Yeferson Cossio se lleva a su sobrino y con ayuda de una amiga le quita la ropa y se la pone a un muñeco.

Posteriormente, se dirige hacia donde ella con el muñeco cargado y de repente simula que se le cae y esta tiene una efusiva reacción al pensar que su bebé se había golpe*do.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Cintia Cossio tras la broma de Yeferson Cossio con su bebé Lorenzo?

Al darse cuenta que es un muñeco lo golp*a, pero después termina llorando y Yeferson Cossio decide consolarla y disculpándose aclarando que pensó que se iba a alterar más y lo iba a agr*dir.

cintia cossio llora tras broma de yeferson

"Perdón, no me dio risa, yo pensé que me iba a casc*r", le señaló Yeferson, mientras ella lloraba asustada.

Cabe destacar que, Cintia Cossio dio a luz a su hijo el pasado mes de septiembre y desde entonces se ha mostrado muy feliz disfrutando de su etapa de maternidad, señalando que su experiencia ha sido muy diferente que con su hijo mayor Thiago debido a las condiciones económicas que tenían en dicho momento.

Artículos relacionados

Por ahora, la influenciadora sigue entreteniendo a sus fanáticos con su diverso contenido en redes sociales y presumiendo a su bebé, quien ha acaparado todas las miradas cada vez que lo muestra en sus diferentes plataformas digitales.

Por su parte, Yeferson Cossio continúa trabajando en sus nuevos proyectos, entre ellos su más reciente reality en el que contó con la ayuda de la empresaria Yina Calderón, a quien le agradeció por su colaboración.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La llamativa modificación corporal de J Balvin que surgió tras comentarios sobre su estatura J Balvin

J Balvin aparece con una inesperada modificación corporal tras críticas por su altura

J Balvin se hizo una nueva modificación corporal tras las críticas por su diferencia de altura con su esposa, Valentina Ferrer.

Luto en la familia de Snoop Dogg: su hija compartió desgarrador mensaje tras cruel pérdida Talento internacional

Hija de Snoop Dogg compartió desgarrador mensaje tras muerte de su bebé de 10 meses

Cori Broadus, hija de Snoop Dogg, reapareció en redes tras confirmar la muerte de su bebé de 10 meses, con desgarrador mensaje.

Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Sofía Jaramillo respondió a críticas de Luisa Cortina, Martín y hasta de Melissa Gate

Sofía Jaramillo reaccionó a comentarios de varias personalidades en su contra tras su paso por La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

Nanis Ochoa, Isabella Santiago y Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Estas han sido las expulsiones en La casa de los famosos Colombia

Tras la salida de Johanna Fadul, fans recordaron las expulsiones anteriores en La casa de los famosos Colombia.

Una adolescente confundió señales de alarma con síntomas del período y hoy lucha por recuperar su movilidad tras un derrame espinal. Viral

Creyó que era dolor menstrual y terminó hospitalizada por un derrame cerebral

Karol g y feid Karol G

¿Karol G está despechada?, así levantó sospechas: "canciones tristes que me acuerdan a ti"

Famoso cantante colombiano reveló estar enamorado de Ángela Aguilar Ángela Aguilar

Famoso cantante colombiano confesó estar enamorado de Ángela Aguilar: ¿fan de su relación?

Ideas para celebrar San Valentín en Colombia Curiosidades

San Valentín en Colombia se vuelve tendencia: conoce aquí ideas románticas para salir de la rutina