Así reaccionó Karina García luego que compararan a Kris R. con Altafulla: "No es económico"

Karina García defendió a Kris R. luego que lo comparan con su ex Altafulla y le dijeran que se ve 'económico'.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Karina García salió en defensa de Kris R.
Karina García respondió a mujer que le dijo económico a Kris R. (Fotos Canal RCN)

Karina García y el cantante Kris R. han acaparado la atención en los últimos días luego de confirmar que están saliendo. Recientemente la modelo salió en su defensa tras ser comparado con su expareja, Altafulla.

¿Por qué compararon a Kris R. con Altafulla?

En redes sociales una influenciadora conocida como "Fernanda muelitas" publicó un video en el que comparaba a Kris R. por Altafulla.

El debate que ponía sobre la mesa la creadora de contenido era sobre cuál de los dos cantantes se veía más 'económico'.

La joven aseguraba que en su opinión no se podían comparar porque para ella Kris R. se veía económico y Altafulla era un hombre 'pupi' de Barranquilla.

A Altafulla ni lo comparen con este tipo de verdad, a este se le ve lo económico a metros.

Karina García es captada junto a Kris R.
Karina García salió en defensa de Kris R. (Fotos Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Karina García luego que le dijeran 'económico' a Kris R.?

Este comentario llegó hasta los ojos de Karina García, quien no dudó en salir a través de sus redes sociales a defender al reguetonero.

La panelista de ¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos? le respondió a la influenciadora que su pareja no era ninguna persona 'económica' y le argumentó.

No es económico mi reina, es un caballero, amoroso, detallista, me trata como una reina, me mima, me cuida, no minimiza mis sentimientos, me escucha, es tierno, cree en Dios.

La modelo antioqueña resaltó varias de las cualidades y valores del reguetonero, asegurando que era un hombre trabajador, entregado a su familia y exitoso.

Al final de su respuesta, Karina le dejó una especie de pulla a la influenciadora en donde le aseguró que de conocer a Kris R. se enamoraría de él.

Excelente hermano, buen amigo y si te cuento más, te aseguro que te enamorarías tú de él y no se trata de comparar se trata de cómo yo me sienta.


Esta respuesta de Karina García no ha pasado por desapercibo y en redes sociales se ha empezado a viralizar por lo que los comentarios no se han hecho esperar.

Múltiples internautas han aplaudido a la modelo por defender al que sería su pareja y resaltar lo que a ella la enamoró y también dejar claro que Altafulla es cosa del pasado.

