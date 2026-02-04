Cintia Cossio sorprende al decir que “romantiza demasiado” la maternidad: esto contó

En una dinámica de preguntas y respuestas, Cintia Cossio habló sobre un tema que no suele ser tan público como otros aspectos de su vida en redes sociales y se trata de la maternidad.

Artículos relacionados Talento internacional Luto en la familia de Snoop Dogg: murió su nieta de 10 meses, esto es lo que se sabe

¿Qué dijo Cintia Cossio sobre la maternidad?

La influencer antioqueña, quien fruto de su relación con Jhoan López tiene dos hijos, Thiago y su bebé Lorenzo, respondió de manera directa a una pregunta que le hicieron a través de sus historias, donde se refirió a cómo ha vivido esta etapa.

Ante la pregunta de cómo ha sido para ella la maternidad, Cintia explicó que no suele hablar mucho del tema porque considera que su visión puede ser diferente a la de otras personas.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Se filtra psicofonía de Yeison Jiménez hablando de su esposa: “Sonia quedó sola”

“No hablo mucho de la maternidad porque yo sí romantizo demasiado”, expresó.

La creadora de contenido también recordó que su vida cambió por completo hace más de una década, cuando nació su primer hijo.

Cintia Cossio abre su corazón sobre ser mamá y revela por qué la romantiza tanto. (Foto: Canal RCN)

“Mi vida dio su primer giro de 180 grados hace 11 años cuando nació Thiago y amo cada reto. Nunca he visto nada negativo en la maternidad”, comentó.

Sin embargo, también mencionó que hay un aspecto inevitable que muchas madres comprenden y se trata de la preocupación constante que genera este rol.

“Bueno, sí… vivir siempre preocupada”, dijo entre risas, señalando que quienes son mamás seguramente la entenderán.

¿Por qué Cintia Cossio asegura que “romantiza” esta etapa?

En su respuesta, Cintia también habló sobre las trasnochadas, una de las situaciones más comunes en la crianza, y explicó cómo las vive desde su experiencia personal.

Artículos relacionados Anuel AA Anuel AA enciende alarmas tras nuevo video: su cambio físico desata rumores de su enfermedad

“Yo trasnocho con tanto amor, ¿por qué? Si me he trasnochado yendo a fiestas o pegada al celular sin hacer nada importante, ¿por qué no voy a trasnochar con amor por cuidar a mi chiquitín?”, expresó.

Cintia Cossio abre su corazón sobre ser mamá y revela por qué la romantiza tanto . (Foto: Canal RCN)

La influencer comparó momentos de la maternidad con otras situaciones de la vida cotidiana, asegurando que muchas veces las personas hacen sacrificios sin quejarse, pero que en su caso ha visto esta etapa como algo que asume con cariño.

Finalmente, Cintia reiteró que por esa razón no suele tocar mucho el tema en redes.

“Lo siento, no hablo mucho de maternidad porque me odi@rían por romantizarla tanto”, concluyó.