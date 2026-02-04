Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón presumió su enorme tatuaje y divide opiniones por el resultado

Yina Calderón dejó ver con mucho orgullo el resultado final de su enorme tatuaje, el cual duró más de un día de intervención.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El resultado del enorme tatuaje de Yina Calderón
El enorme tatuaje de Yina Calderón que está dando de qué hablar. (Foto de Canal RCN)

La polémica empresaria y creadora de contenido, Yina Calderón, impactó a sus seguidores al revelar que se haría otro tatuaje, pero esta vez, cubriría toda su espalda; sin duda, esto generó reacciones por el gran dilema que ha tenido por sus tatuajes.

Pues Calderón se ha tatuado hasta su rostro y por supuesto, en repetidas ocasiones dijo que se arrepentía de esta decisión, por lo que ha ido a diferentes sesiones para eliminar estas marcas de su cara.

¿Cuál fue el último tatuaje que se hizo Yina Calderón?

A mediados de enero, Yina Calderón reveló que se sometería a una larga sesión para hacerse un tatuaje y así fue, pues en sus historias de Instagram, compartió varios momentos de cómo iba avanzando la realización del mismo.

El enorme tatuaje de Yina Calderón que está dando de qué hablar
El nuevo tatuaje de Yina Calderón causa revuelo. (Foto de Canal RCN)

De hecho, un solo día no bastó para hacerse el procedimiento y tuvo que volver en otra fecha para que su tatuaje pudiera estar finalizado.

En este sentido, se entiende que fue un gran tatuaje que va desde su espalda, hasta la parte baja de su cuerpo, con un diseño que ella no ha explicado con detalle.

¿Cómo fue la recuperación de Yina Calderón tras su último tatuaje?

A través de sus redes sociales, Yina Calderón expresaba lo feliz que se sentía de haber tomado la decisión de tatuarse la espalda, de hecho, lo presumió y lo sigue haciendo, revelando que el diseño hace que se le vea una cintura más pequeña.

Sin embargo, también contó que este procedimiento le pasó factura porque enfermó tras elevarse su temperatura y tener fiebre, claramente su cuerpo se descompensó por el dolor y por las largas horas en las que soportó la intervención.

¿Cuál es el resultado final del tatuaje de Yina Calderón?

Solo Yina Calderón sabe el significado que tiene ese tatuaje para ella, pues hace tiempo ella ya se había tatuado su zona trasera para disimular la cicatriz que le ha dejado la intervención que afectó su salud.

El nuevo tatuaje de Yina Calderón causa revuelo
El resultado del enorme tatuaje de Yina Calderón. (Foto de Canal RCN)

Por eso mismo, con mucho orgullo, la empresaria posó en sus historias de Instagram en donde dejó ver el resultado de su enorme tatuaje que cubre toda su espalda hasta abajo antes de sus piernas.

En cuanto a las opiniones, como era de esperarse, esto generó reacciones de quienes creen que ya son muchos tatuajes en su cuerpo, mientras otros, apoyan su decisión de hacerse lo que quiera en su cuerpo.

