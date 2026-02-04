Karina García será la jueza en La casa de los famosos y recibe regaño del Jefe: “Es innegociable”

Tras revelarse que Karina García sería la nueva jueza en La casa de los famosos Colombia, la modelo paisa divirtió a los seguidores con sus ocurrencias al mostrar cómo luce con el atuendo del personaje.

¿Qué dijo Karina García sobre ser la jueza en La casa de los famosos Colombia?

El pasado martes se dio a conocer que, en esta ocasión, la encargada de asumir el rol de jueza sería Karina García, luego de que anteriormente Yina Calderón interpretara ese papel al inicio de la competencia de convivencia.

Ahora, el Jefe designó a Karina para esta misión, en la que será la responsable de juzgar los malentendidos y conflictos que se presenten dentro de la casa más famosa de Colombia.

Aunque Karina se mostró emocionada en sus redes sociales, también hizo una curiosa petición al Jefe y pidió que le plancharan un poco la peluca que debía usar, lo que causó sensación entre los internautas.

Karina García mostró su atuendo de jueza y recibió un regaño del Jefe. (Foto: Canal RCN)

Ahora, en un divertido video, la participante dejó ver cómo luce con el atuendo completo que será protagonista durante la gala de esta noche, que se podrá ver a las 8:00 p. m. por el Canal RCN y su app.

¿Qué dijo Karina García sobre cómo luce como jueza en La casa de los famosos Colombia?

Fiel a su estilo, mientras se alistaba y se aplicaba labial, Karina escuchó la voz del Jefe preguntándole si estaba lista para el reto. Frente al espejo, con un traje negro, respondió: “Más que lista”.

Sin embargo, cuando el Jefe le pidió que se colocara el vestuario completo, Karina comentó entre risas que se veía espectacular y que no creía necesario cambiarlo.

Luego, al momento de recibir la peluca, reaccionó sorprendida: “Ay no, Jefe… yo no me quiero poner esta peluca. Me voy a ver súper económica”, dijo, antes de insistir en su particular solicitud de plancharla.

“Ya te dije que es innegociable”, respondió el Jefe en tono de regaño.

Como era de esperarse el momento generó varias reacciones en redes, donde los seguidores no tardaron en dejar comentarios como: “Mamá enfermera y ahora jueza”, “Llegó la reina” o “La verdadera dueña de la casa”.