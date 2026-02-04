Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Karina García será la jueza en La casa de los famosos y recibe regaño del Jefe: “Es innegociable”

Karina García debuta como jueza de La casa de los famosos y su curiosa petición terminó en un regaño del Jefe.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Karina García recibe regaño del Jefe por su petición con la peluca de jueza en La casa de los famosos
Karina García mostró su atuendo de jueza y recibió un regaño del Jefe. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Tras revelarse que Karina García sería la nueva jueza en La casa de los famosos Colombia, la modelo paisa divirtió a los seguidores con sus ocurrencias al mostrar cómo luce con el atuendo del personaje.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Karina García sobre ser la jueza en La casa de los famosos Colombia?

El pasado martes se dio a conocer que, en esta ocasión, la encargada de asumir el rol de jueza sería Karina García, luego de que anteriormente Yina Calderón interpretara ese papel al inicio de la competencia de convivencia.

Ahora, el Jefe designó a Karina para esta misión, en la que será la responsable de juzgar los malentendidos y conflictos que se presenten dentro de la casa más famosa de Colombia.

Artículos relacionados

Aunque Karina se mostró emocionada en sus redes sociales, también hizo una curiosa petición al Jefe y pidió que le plancharan un poco la peluca que debía usar, lo que causó sensación entre los internautas.

Karina García recibe regaño del Jefe por su petición con la peluca de jueza en La casa de los famosos
Karina García mostró su atuendo de jueza y recibió un regaño del Jefe. (Foto: Canal RCN)

Ahora, en un divertido video, la participante dejó ver cómo luce con el atuendo completo que será protagonista durante la gala de esta noche, que se podrá ver a las 8:00 p. m. por el Canal RCN y su app.

¿Qué dijo Karina García sobre cómo luce como jueza en La casa de los famosos Colombia?

Fiel a su estilo, mientras se alistaba y se aplicaba labial, Karina escuchó la voz del Jefe preguntándole si estaba lista para el reto. Frente al espejo, con un traje negro, respondió: “Más que lista”.

Artículos relacionados

Sin embargo, cuando el Jefe le pidió que se colocara el vestuario completo, Karina comentó entre risas que se veía espectacular y que no creía necesario cambiarlo.

Karina García recibe regaño del Jefe por su petición con la peluca de jueza en La casa de los famosos
Karina García mostró su atuendo de jueza y recibió un regaño del Jefe. (Foto: Canal RCN)

Luego, al momento de recibir la peluca, reaccionó sorprendida: “Ay no, Jefe… yo no me quiero poner esta peluca. Me voy a ver súper económica”, dijo, antes de insistir en su particular solicitud de plancharla.

“Ya te dije que es innegociable”, respondió el Jefe en tono de regaño.

Como era de esperarse el momento generó varias reacciones en redes, donde los seguidores no tardaron en dejar comentarios como: “Mamá enfermera y ahora jueza”, “Llegó la reina” o “La verdadera dueña de la casa”.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

MasterChef Celebrity 2026: ¿quiénes serán los jurados de esta nueva temporada? MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef Celebrity 2026: ¿quiénes serán los jurados de esta nueva temporada?

MasterChef Celebrity 2026 llega con nuevos talentos, reacciones y la participación de un jurado que será tema de conversación.

Jay Torres y Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Jay Torres reveló por qué no funcionó su relación con Sara Uribe antes de entrar a La casa de los famosos

Jay Torres sorprendió a Manuela Gómez al contarle por qué su relación con Sara Uribe no prosperó antes de entrar a La casa de los famosos.

Estos son los famosos que harán parte de MasterChef Celebrity 2026: ¿quiénes estarán? MasterChef Celebrity Colombia

Estos son los famosos que harán parte de MasterChef Celebrity 2026: ¿quiénes estarán?

En MasterChef Celebrity 2026 habrá 24 celebridades que sorprenderán con su talento en la cocina más famosa del país, ¿quiénes son?

Lo más superlike

Daniela Ospina compartió una reflexión empresarial tras enfrentar inconvenientes en la producción de su marca de ropa. Daniela Ospina

Daniela Ospina lanza mensaje contundente tras problema con su empresa: "No estoy llorando"

Daniela Ospina usó sus redes sociales para reflexionar sobre un difícil momento empresarial y denunciar la falta de honestidad.

Hailey Bieber y la tendencia del Bio‑Sync: entrenar según el reloj biológico Salud y Belleza

Hailey Bieber y el secreto del ‘Bio-Sync’: ¿Por qué entrenar según tu reloj biológico es la clave?

Fan dejó sin palabras a Yeison Jiménez en plena tarima Yeison Jiménez

Yeison Jiménez fue engañado por una fan: así quedó captada su reacción

Maluma divide opiniones al verse sin barba en su reciente cumpleaños: ¿cómo luce? Maluma

Maluma divide opiniones al verse sin barba en su reciente cumpleaños: ¿cómo luce?

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante en graves condiciones: ¿de quién se trató? Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante en graves condiciones: ¿de quién se trató?