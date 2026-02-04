Manelyk González puso condiciones para estar en La casa de los famosos Colombia 2026

Desde que inició la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026, han pasado muchas cosas, desde una expulsión, hasta momentos incómodos durante los posicionamientos, protagonizados por Beba y Alexa Torres.

Artículos relacionados Talento internacional Luto en la familia de Snoop Dogg: murió su nieta de 10 meses, esto es lo que se sabe

Sin embargo, también ha habido mucha calma dentro de la convivencia, pues famosos que se pensaba que serían algo polémicos, resultaron sorprendiendo por su personalidad tranquila, como es el caso de Nicolás Arrieta, quien solo ha tenido dos momentos de enojo dentro de la competencia.

En este 2026, los participantes de las anteriores temporadas siguen vigentes, pues Yina Calderón ya entró a ser jueza y así mismo, Karina García, quien, además, es panelista en ¿Qué hay pa´ dañar?

Artículos relacionados Yeison Jiménez Se filtra psicofonía de Yeison Jiménez hablando de su esposa: “Sonia quedó sola”

¿Qué dijo Manelyk González sobre estar en La casa de los famosos Colombia 2026?

Todas las noches, Roberto Velásquez y Néstor Parra junto a Karina García, comentan sobre las estrategias y los hechos que viven los participantes en La casa de los famosos Colombia 2026 en ‘¿Qué hay pa’ dañar?’

Manelyk González habló de entrar a La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Durante su programa, los panelistas conversan con otros famosos que hicieron parte de las temporadas pasadas y vía telefónica, echan un poco de chisme y sátira sobre lo que pasa en esta temporada.

Artículos relacionados Karina García Karina García expresó su preocupación tras ser anunciada como jueza de La casa de los famosos

En la noche del martes 3 de febrero, Manelyk González habló en vivo en el programa y dijo que sí volvería a Colombia para entrar a La casa de los famosos.

¿Cuáles serían las condiciones de Manelyk González para estar en La casa de los famosos Colombia 2026?

En la llamada que sostuvo Manelyk González con los panelistas de ‘¿Qué hay pa’ dañar?’, la mexicana reveló que Karina García haría un excelente papel como jueza de La casa de los famosos Colombia 2026.

Manelyk González dejó abierta la posibilidad de entrar a La casa de los famosos con Karina. (Foto: Canal RCN)

Además, dijo que sí aceptaría estar una semana en el reality, pero con la condición de que sea una semana completa y, además, entraría, pero no sola, sino que puso de condición de que esté acompañada de Karina García.

Esto, lo dijo como si estuviera planeando un paseo, ya que generó risas al decir que serán una semana de amigas, en la cual compartirían tiempo para reí y hasta llorar.