Exparticipante de MasterChef Celebrity causa preocupación por su diagnóstico de cáncer: ¿quién?

Famosa exparticipante de MasterChef causa preocupación tras confesar su diagnóstico de cáncer con desgarradora confesión.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Quién es la exparticipante de MasterChef que fue diagnosticada de cáncer? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, una reconocida deportista y modelo ha dividido una ola de comentarios por parte de los internautas tras compartir varios detalles acerca del complicado estado de salud por el que ha estado atravesando desde hace varios meses.

Además, la deportista acaparó la atención mediática en el pasado al ser parte de MasterChef Celebrity Ecuador, en el que se ganó el cariño por parte de los internautas al demostrar su gran habilidad en el campo gastronómico.

¿Quién es la reconocida exparticipante de MasterChef que habló acerca de su diagnóstico de cáncer?

El nombre de María Teresa ‘La Flaca’ Guerrero, se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales tras compartir detalles acerca de su diagnóstico de cáncer.

Esto dijo María Teresa 'La Flaca' Guerrero sobre su estado de salud. | Foto: Freepik

Recordemos que, en el pasado, la exparticipante de MasterChef Celebrity compartió a través de sus redes sociales la inesperada noticia que fue diagnosticada de cáncer de ovari#.

Por esta razón, ‘La Flaca Guerrero’, ha compartido varios detalles en las diferentes plataformas digitales acerca de los respectivos tratamientos a los que se ha sometido, recibiendo el apoyo incondicional por parte de todos sus seguidores.

¿Cuál es el estado de salud actual de María Teresa Guerrero? | Foto: Freepik

¿Cuál es el estado de salud actual de María Teresa Guerrero?

Recientemente, María Teresa compartió detalles acerca de cómo avanza su estado de salud, expresando las siguientes palabras en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores:

“Aquí sigo en el Hospital. En mi tratamiento de mantenimiento, mi inmunoterapia. Cada tres semanas, por lo menos hasta septiembre. Ayer tuve ganas de decir “ya no más”. De parar. De descansar de todo esto. Porque sí, a veces cansa. Y mucho. Pero después recuerdo algo importante: lo que me trajo hasta aquí fue seguir un plan de acción, creerles a mis doctores y confiar en que lo que entra a mi cu3rpo es medicina que Dios usa para sanarme desde adentro”, agregó.

Luego de estas emotivas palabras, varios seguidores, allegados y celebridades que hacen parte den entretenimiento le han enviado emotivos mensajes a María Teresa para que tenga una pronta recuperación y pueda retomar cada uno de sus proyectos profesionales con normalidad.

