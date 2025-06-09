Mhoni Vidente predijo si es cierto que el cantante Christian Nodal está en bancarrota

Tras la revelación de Cazzu sobre los supuestos incumplimientos de Christian Nodal en la manutención de su hija, han surgido rumores sobre una posible bancarrota del cantante. Por ello, Mhoni Vidente predijo qué tan ciertos podrían ser estos rumores.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre la posible bancarrota de Christian Nodal?

La célebre Mhoni Vidente ha revelado recientemente para el Heraldo México, que las especulaciones acerca de que el cantante mexicano Christian Nodal anda sin dinero, son ciertas.

De acuerdo con Mhoni Vidente, Christian Nodal sí estaría sin dinero, pero no en bancarrota. (Foto: AFP/ Jason Koerner)

De acuerdo a la clarividente, el intérprete de 'Ya no somos ni seremos' estaría pasando por una mala situación financiera, debido a que, en palabras de ella, la administración de su dinero estarían en manos de su padre, y este a su vez habría dejado en un tercero las finanzas del mexicano.

Sin embargo, dejó claro al final de la entrevista, que el sonorense no está en bancarrota, pero sí anda corto de dinero.

¿Qué predijo Mhoni Vidente sobre la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Además, en el mismo medio, la vidente afirmó que los artistas mexicanos no se van a divorciar, asegurando que, aunque circulen rumores de separación, la pareja mantendrá una relación estable "para seguir dando show".

Mhoni Vidente aseguró que el amor de Ángela Aguilar y Christian Nodal será de muchos años. (Foto: AFP/ Alberto E. Rodriguez)

¿Por qué surgió el rumor de que Christian Nodal anda en bancarrota?

El conductor Raúl de Molina relató en días pasados que, el artista de 26 años, se encontraba pasando una mala situación financiera a pesar de presumir sus lujosos autos y joyas en redes sociales.

Según Molina, esta sería la razón por la cual el cantante no ha podido cumplir con la cuota de manutención para su hija Inti, pues hacerlo sería un esfuerzo extraordinario para el mexicano.

No tiene tanto dinero como la gente piensa"..."No está haciendo tantos conciertos como todos creen, expresó.

¿Qué ha dicho Christian Nodal sobre los rumores de que está en bancarrota?

Por ahora, el cantante no se ha manifestado sobre estos señalamientos, pero sus seguidores permanecen atentos a cualquier declaración en redes sociales o entrevistas, esperando que aclare los comentarios sobre su verdadera situación económica.