Altafulla hizo costosa y lujosa compra tras su cumpleaños: "me lo merezco"

El artista Altafulla reveló a sus millones de fanáticos el lujoso regalo de cumpleaños que se compró.

¿Qué regalo se compró Altafulla?

A través de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, el artista se dejó ver desde Alemania presumiendo su nueva adquisición.

Según reveló desde hace algún tiempo quería una cadena de oro y en marco de su pronto cumpleaños decidió comprarla.

En la grabación se dejó ver desde el hotel junto a su mánager, indicando que él se la llevó para que pudiera disfrutarla como esperaba.

Si bien su cumpleaños es el próximo 20 de diciembre, el barranquillero quiso darse su propio regalo por adelantado.

"Hace tiempo quería tirarme un ME LO MEREZCO!! Y aquí lo tienen, me fui de cadena adiamantada así como decía el Ferras, son códigos viejos pero el que sabe sabe, familia este 2025 ha sido muy bonito y Dios no me deja de sorprender, CADA DÍA ESTÁ MEJOR QUE EL ANTERIOR", escribió.

Detalló que después contará las razones por las que está en Alemania, pero adelantó que es un nuevo proyecto con el que espera seguir cautivando a sus fanáticos.

"Por ahora vacílense al AltiRandom, mañana les suelto el pre save de Los caminos de la vida y como se los he dicho siempre…. CHAMPÚ DE CARIÑO", agregó.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la compra de Altafulla en su cumpleaños?

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde lo llenaron de elogios y felicitaciones por su compra, indicando que efectivamente se lo merece por todo lo que ha trabajado luego de su salida de La casa de los famosos Colombia, cuya segunda temporada se la ganó.

Asimismo, otros no tardaron en recordar a su expareja, la influenciadora Karina García, señalando que aprendió de ella a darse regalos costosos y vivir en abundancia.

Por ahora, el artista continúa en Alemania, donde se mostró compartiendo con el futbolista Luis Díaz; además de estar promocionando su música y sus presentaciones para este fin de año y seguir enseñando parte de su estilo de vida en sus redes sociales.