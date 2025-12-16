Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Lowe León derritió de amor tras acompañar a Adhara en su presentación de baile

Lowe León le dedicó amorosas palabras a su hija Adhara Valdiri tras su presentación de fin de año.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Lowe Leon y Andrea Valdiri
Lowe León se mostró feliz con Adhara Valdiri/Canal RCN

El cantante Lowe Leónreveló a sus miles de fanáticos un emotivo video junto a su hija Adhara Valdiri acompañándola en su presentación de baile de fin de año.

¿Cómo fue la presentación de baile de Adhara Valdiri de fin de año?

El artista compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, un video en el que se mostró llevando a la niña para su presentación de baile del 2025.

lowe leon en presentacion de baile de adhara valdiri

En la grabación Lowe León enseñó que estuvo con la pequeña junto a su niñera, y sus dos abuelas, quienes estuvieron presentes para ver la coreografía que había ensayando la niña.

Con dichas imágenes, donde enseñó el talento de Adhara para el baile, heredado de su mamá, aprovechó para destacar lo mucho que la seguirá apoyando en todo lo que desee hacer.

"Princesa hermosa de mi vida, me llena tanto de nostalgia verte bailar, reír, saltar. Naciste con una estrella inmensa y un talento indiscutible; y yo como tu papá y toda tu familia siempre estaremos aquí para ser tu soporte y apoyarte en lo que quieras emprender en la vida para que ni la cima del cielo sea tu límite", escribió.

Agregó que Dios siempre como número 1 pueda bendecir su vida.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el baile de Adhara?

Luego de su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde los llenaron de halagos por la gran relación que se evidencia que hay entre ellos de padre e hija; además del talento indiscutible de la pequeña para el baile.

lowe leon en show de adhara valdiri

Asimismo, resaltaron la gran personalidad de la niña, indicando que sin duda alguna son fieles fanáticos de ella.

Por ahora, el artista sigue disfrutando de la compañía de la pequeña, en especial de estas fechas decembrinas, y continúa entreteniendo a sus miles de fanáticos con su contenido en redes sociales sobre su paternidad y su música, con la que espera seguir teniendo gran acogida.

Por su parte, Andrea Valdiri también está al pendiente de sus hijas y de sus seguidores, quienes están atentos de sus publicaciones.

