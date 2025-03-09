Christian Nodal protagonizó pelea con uno de sus cuñados en redes sociales: "pu** mantenido"

Christian Nodal y el hijo mayor del cantante mexicano Pepe Aguilar, Emiliano Aguilar, son tendencia en redes sociales tras lanzarse varias pullas por una publicación que lanzó el intérprete de 'Por mujeres como tú'.

Artículos relacionados Talento nacional El cantante Big Mancilla sufrió accidente cerebrovascular: esto se sabe

¿Qué pasó entre Christian Nodal y su cuñado Emiliano Aguilar?

Toda esta disputa entre el cantante Christian Nodal y su cuñado, Emiliano Aguilar, empezó cuando Emiliano días atrás relató en un video que su medio hermana Ángela Aguilar había sufrido de maltrato cuando era novia del jugador Josh Ball.

La disputa entre el medio hermano de Ángela Aguilar y Christian Nodal se dio por unas fuertes declaraciones que dio Emiliano. (Foto: Getty Images Vía AFP/ Alberto E. Rodriguez)

Desde ese momento, los Aguilar decidieron responderle haciendo una publicación jocosa desde la cuenta de Instagram del perro Pug que tienen llamado 'Gordo', donde en pocas palabras le daban entender a Emiliano que era parecido a este.

La publicación, que posteriormente fue eliminada, enfureció a Emiliano, quien respondió con un post en su Instagram mostrando a Pepe, su esposa Aneliz Álvarez Alcalá y sus hijos Aneliz, Leonardo y Ángela, con la cara del perro superpuesta.

Fue allí, cuando Christian Nodal le respondió a Emiliano por mensaje privado, y Emiliano tomó una captura de pantalla y decidió publicarla en su cuenta de Instagram.

Artículos relacionados Talento internacional Murió reconocida presentadora súbitamente a sus 42 años, así la despidieron sus colegas

¿Qué le dijo Christian Nodal a su cuñado Emiliano Aguilar?

En el mensaje que Emiliano compartió, Nodal le aconseja enfocarse en su carrera y lo llama 'mantenido tritón'. Además, revela que la esposa de Emiliano le ha pedido dinero en varias ocasiones a Ángela.

Christian Nodal arremetió contra su cuñado y lo catalogó de "mantenido". (Foto: Getty Images Vía AFP/ Manuel Velasquez)

El hombre no dudó en responderle y le dejó ver al cantante en pocas palabras, que era poco hombre y que con su mensaje, entendía por qué todas las mujeres inteligentes lo dejaban.

Ante esta contienda que mantiene viva la tensión en redes sociales, los Aguilar han preferido mantenerse al margen, mientras Emiliano continúa lanzando indirectas, incluso a través de canciones donde insulta a Nodal.

Artículos relacionados Cazzu Cazzu anunció su regreso a la famosa página azul con una fotografía que llamó la atención

¿Quién es Emiliano Aguilar?

Emiliano Aguilar, cuyo nombre completo es José Emiliano Aguilar Treviño, es el hijo mayor de Pepe Aguilar y la cantante Carmen Treviño, reconocida baladista de los años 80.

A diferencia de sus medios hermanos, Ángela y Leonardo, Emiliano ha forjado su propio camino musical en el rap, alejándose del género ranchero que distingue a la dinastía Aguilar.

Su vida ha estado marcada por una relación distante con su padre y un vínculo muy cercano con su madre, así como por algunas controversias que lo han mantenido en el ojo público.