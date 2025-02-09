El cantante Big Mancilla sufrió accidente cerebrovascular: esto se sabe

El nombre del artista Mauricio Mancilla, mejor conocido como Big Mancilla en el mundo artístico se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas tras conocerse su delicado estado de salud.

¿Qué le pasó al cantante Big Mancilla?

El artista Big Mancilla atraviesa un complejo estado de salud luego de sufrir un accidente cerebrovascular isquémico (ACV), así lo reportó su familia.

El cantante al parecer días después de su cumpleaños empezó a sentirse mal y tras perder la movilidad en parte de su cuerpo tuvo que ser llevado urgencia al hospital.

Su hermana Andrea fue la encarga de revelar detalles de lo que le sucedió a su hermano a través de una publicación en redes sociales.

Mauro sufrió un ACV isquémico, lo que le causó la pérdida total de movilidad en su brazo y pierna izquierda.

Big Mancilla perdió la movilidad de parte de su cuerpo tras sufrir accidente cerebrovascular

La hermana del artista Big Mancilla reveló que este percance de salud ha sido bastante complejo para ellos como familia y para el artista, quien siempre ha sido una persona activa.

Este evento ha sido un golpe muy duro para toda nuestra familia, especialmente para él. Mauro siempre ha sido un hombre saludable, activo y apasionado por el deporte y la música”

Andrea aseguró que su hermano se encuentra en un momento delicado y que su pronóstico todavía es de cuidado tras la gravedad del diagnóstico que le dieron.

Por este motivo el intérprete de canciones como "El Tiki", ‘Prende la cadera’, ‘El Melón’, ‘Te voy a invitar’, ‘o ‘Pa que rompa el techo’ no podrá continuar con sus presentaciones en vivo, su sustento.

Hermana de Big Mancilla pide ayudas económicas para los gastos médicos del artista

La hermana de Big Mancilla tras revelar el grave diagnóstico de su hermano ha buscado ayuda en redes sociales para costear los gastos de su hermano.

He creado esta Vaki con el propósito de ayudar a mi hermano Mauricio Mancilla, conocido artísticamente como Big Mancilla, quien lamentablemente sufrió un accidente cerebrovascular (ACV).

Esta noticia tiene preocupados a los fanáticos del cantante quienes han expresado mensajes de ánimo a su hermana y familiares en este momento tan difícil y han empezado a hacer donaciones a través de la plataforma que habilitó la familiar de Big Mancilla.