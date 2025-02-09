Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

El cantante Big Mancilla sufrió accidente cerebrovascular: esto se sabe

Familiares de Big Mancilla revelaron el grave estado de salud del cantante y pidieron ayuda para los gastos médicos.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
El cantante Big Mancilla sufrió accidente cerebrovascular.
Big Mancilla atraviesa un delicado estado de salud. (Fotos Freepik)

El nombre del artista Mauricio Mancilla, mejor conocido como Big Mancilla en el mundo artístico se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas tras conocerse su delicado estado de salud.

Artículos relacionados

¿Qué le pasó al cantante Big Mancilla?

El artista Big Mancilla atraviesa un complejo estado de salud luego de sufrir un accidente cerebrovascular isquémico (ACV), así lo reportó su familia.

El cantante al parecer días después de su cumpleaños empezó a sentirse mal y tras perder la movilidad en parte de su cuerpo tuvo que ser llevado urgencia al hospital.

Su hermana Andrea fue la encarga de revelar detalles de lo que le sucedió a su hermano a través de una publicación en redes sociales.

Mauro sufrió un ACV isquémico, lo que le causó la pérdida total de movilidad en su brazo y pierna izquierda.

Artículos relacionados

Big Mancilla perdió la movilidad de parte de su cuerpo tras sufrir accidente cerebrovascular

La hermana del artista Big Mancilla reveló que este percance de salud ha sido bastante complejo para ellos como familia y para el artista, quien siempre ha sido una persona activa.

Este evento ha sido un golpe muy duro para toda nuestra familia, especialmente para él. Mauro siempre ha sido un hombre saludable, activo y apasionado por el deporte y la música”

Andrea aseguró que su hermano se encuentra en un momento delicado y que su pronóstico todavía es de cuidado tras la gravedad del diagnóstico que le dieron.

Por este motivo el intérprete de canciones como "El Tiki", ‘Prende la cadera’, ‘El Melón’, ‘Te voy a invitar’, ‘o ‘Pa que rompa el techo’ no podrá continuar con sus presentaciones en vivo, su sustento.

Artículos relacionados

Hermana de Big Mancilla pide ayudas económicas para los gastos médicos del artista

La hermana de Big Mancilla tras revelar el grave diagnóstico de su hermano ha buscado ayuda en redes sociales para costear los gastos de su hermano.

He creado esta Vaki con el propósito de ayudar a mi hermano Mauricio Mancilla, conocido artísticamente como Big Mancilla, quien lamentablemente sufrió un accidente cerebrovascular (ACV).

Esta noticia tiene preocupados a los fanáticos del cantante quienes han expresado mensajes de ánimo a su hermana y familiares en este momento tan difícil y han empezado a hacer donaciones a través de la plataforma que habilitó la familiar de Big Mancilla.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Dysam sorprende con nueva canción tras el Movistar Arena Talento nacional

Dysam presenta “Confidente” tras conquistar el Movistar Arena junto a Guayacán Orquesta

El artista Dysam sorprende con una mezcla dos géneros musicales, el popular y el urbano, en "Confidente".

Ivvy Queen con Karol G, Natti Natasha, Farina Talento internacional

Ivy Queen confiesa el proyecto fallido que tenía con Karol G, Natti Natasha y Farina

Ivy Queen reveló las razones por las que no salió la colaboración con Karol G, Natti Natasha y Farina.

Este es el cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2026 Viral

Festival Estéreo Picnic 2026: cartel oficial con The Killers, Sabrina Carpenter, Lorde y más

El Festival Estéreo Picnic 2026 confirmó a The Killers, Lorde, Sabrina Carpenter y Peso Pluma en tres jornadas en Bogotá

Lo más superlike

Marcas misteriosas en la piel y objetos que se movían solos… Lo que vivió el elenco de El Conjuro fuera del set. Viral

Así se vivieron escalofriantes sucesos paranormales durante el rodaje 'El Conjuro'

La saga de El Conjuro no solo asustó en pantalla, Vera Farmiga y parte del equipo vivieron experiencias paranormales fuera del set.

Pedro Pascal Talento internacional

Pedro Pascal demanda a marca chilena ‘Pedro Piscal’ por parentesco en su nombre: ¿qué se sabe?

Relaciones de pareja Salud

Psicóloga comparte poderosa lista de 'no negociables' en una relación de pareja

Shakira Shakira

Shakira impacta con su físico en plena orilla del mar en México: se ve salvaje

Lady Gaga en la 28.a edición anual de los premios Screen Actors Guild Awards Lady Gaga

Lady Gaga será 'Rosaline Rotwood' en 'Merlina 2' y así Netflix dio a conocer su personaje