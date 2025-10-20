Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Llega ‘Todos Juntos’ a Bogotá, el evento donde el arte y la solidaridad se unen: conoce todos los detalles

El próximo 23 de noviembre se llevará a cabo el evento musical ‘Todos Juntos’ donde el arte y la solidaridad se unen.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Dónde y cuándo se llevará a cabo el concierto ‘Todos Juntos' en Bogotá?

Durante el mes de noviembre, se llevará a cabo un importante evento musical llamado: ‘Todos Juntos’ en el que reconocidos artistas llevarán en alto su gran habilidad en el campo artístico en la ciudad de Bogotá.

¿Dónde y cuándo se llevará a cabo el evento ‘Todos Juntos’?

Es clave mencionar que el próximo 23 de noviembre se realizará un importante concierto en la ciudad de Bogotá en el Movistar Arena en el que varios artistas cantarán en directo varios de sus éxitos musicales.

Sin duda, uno de los propósitos más emotivos por el cual se busca impulsar el evento cultura se trata acerca de la recaudación de fondos que buscan tener los artistas para el Banco de Alimentos de Colombia.

¿Qué artistas se presentarán en el concierto ‘Todos Juntos’?

El evento contará con la puesta en escena de reconocidos artistas como: SuperLitio, Jerau, Gusi, Elniko Arias, Fruko, Karen Lizarazo, Adriana Lucía, Los Rolling Ruanas, Juan Duque, Alejandro Flórez, Martína La Peligrosa y muchos más, quienes cautivarán al público con su talento.

¿Dónde comprar las boletas para asistir al concierto?

Si estás interesado en hacer parte de este importante evento cultural llamado: ‘Todos Juntos’, puedes comprar tus boletas a través de la página oficial de Tu Boleta.

Recuerda que el evento se llevará a cabo el próximo 23 de noviembre. Aprovecha la oportunidad para vivir un show lleno de autenticidad y una recolecta que ayudará a mejorar la nutrición infantil.

¿Cuál es el propósito del evento cultural ‘Todos Juntos’?

Es clave mencionar que el propósito que tendrá el concierto Todos Juntos: la movilización nacional que levanta la voz contra el hambre en Colombia, tiene como base fundamental recaudar fondos para mejorar la alimentación de millones de niños que padecen de hambre crónica.

Por esta razón, los asistentes podrán no solo disfrutar de los éxitos musicales que interpretarán los artistas en vivo, sino que también podrán disfrutar a lo largo una serie de actividades como: actividades gastronómicas, música y conciencia.

Recuerda que el evento se llevará a cabo el próximo 23 de noviembre, en el Movistar Arena. Puedes comprar las boletas en la página oficial de Tu Boleta.

