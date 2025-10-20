Jhonny Rivera donó la remodelación de casas para familias necesitadas en Pereira

Jhonny Rivera volvió a emocionar a sus seguidores con una acción solidaria que refleja, una vez más, su gran compromiso social y su cercanía con las comunidades más necesitadas.

A través de sus historias en Instagram, el artista compartió el inicio de una obra que tiene como propósito mejorar la calidad de vida de varias familias que vivían en condiciones precarias en un barrio vulnerable de Pereira.

¿Cómo surgió esta obra social liderada por Jhonny Rivera?

Jhonny explicó que este proyecto nació del deseo de brindar un hogar digno a personas que enfrentaban riesgos diarios por el mal estado de sus viviendas, y ahora, gracias a su intervención, estas casas comenzarán un proceso de remodelación completo que busca garantizar seguridad, comodidad y esperanza a quienes más lo necesitan.

El intérprete contó que la iniciativa nació al conocer de cerca la situación de varias familias que vivían en estructuras deterioradas, con paredes y techos en peligro de derrumbe y decidió asumir personalmente la remodelación de las casas, financiando los materiales y el trabajo necesario para devolverles la tranquilidad y el bienestar.

¿Qué pasará con las familias mientras remodelan sus viviendas con el apoyo de Jhonny Rivera?

Jhonny explicó que las personas beneficiadas no tendrán que preocuparse por su estadía durante el proceso, ya que él mismo dispuso de un lugar especial para que puedan alojarse temporalmente mientras sus casas son remodeladas.

Jhonny Rivera demuestra que la fama puede transformar vidas con su nueva obra social en Pereira. Foto | Canal RCN.

Esta noticia generó una gran ola de agradecimientos y admiración por parte de sus seguidores, quienes resaltaron que el artista no solo ayuda de palabra, sino que lo hace con acciones concretas y desinteresadas.

¿Por qué este gesto de Jhonny Rivera ha conmovido tanto?

Más allá del impacto material, la iniciativa de Jhonny Rivera ha sido vista como un recordatorio del poder que tiene la solidaridad, en un mundo donde las buenas acciones a menudo pasan desapercibidas y demuestra que la fama puede ser una herramienta para generar cambios reales.

Durante la visita, Jhonny compartió momentos de alegría con los vecinos del sector. (Foto Canal RCN).

Por lo que prometió seguir mostrando los avances de la remodelación y las reacciones de las familias beneficiadas, quienes ya viven con ilusión el comienzo de una nueva etapa.