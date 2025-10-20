Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Exparticipante de MasterChef Celebrity conmovió al recordar su lucha contra el cáncer

Exparticipante de MasterChef Celebrity conmovió a sus seguidores al compartir detalles de su lucha contra el cáncer.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Qué dijo la ex de MasterChef Celebrity al recordar su dura lucha contra el cáncer?
Ex de MasterChef Celebrity abrió su corazón al hablar de su batalla contra el cáncer

Durante la conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Mama, la ex MasterChef Celebrity Colombia Mariana Mesa conmovió al recordar su lucha contra la enfermedad, de la que hoy celebra haber salido victoriosa.

¿Cuándo le diagnosticaron cáncer de mama a Mariana Mesa, exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia?

La reconocida extenista colombiana y participante de la edición 2019 de MasterChef Celebrity sorprendió el 4 de febrero de 2023 a sus seguidores al revelar, por medio de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, que había sido diagnosticada con cáncer de mama.

Mesa contó en ese momento que ya había iniciado el tratamiento correspondiente para combatir la enfermedad, la cual comenzó a manifestarse en 2022, cuando notó una molestia constante en la zona. En octubre de ese mismo año, detectó una masa en su seno derecho.

Tras practicarse una radiografía y posteriormente una biopsia, los resultados confirmaron el diagnóstico de cáncer.

“Estoy dispuesta a recibir este maestro que llega a mi vida. Me abro completamente para aceptar todo el aprendizaje que tengo que recibir para poder sanarme y, después, dejarlo ir”, expresó entonces.

¿Cómo fue el proceso de recuperación de Mariana Mesa tras ser diagnosticada con cáncer de mama?

Ahora bien, tras haber vivido todo este doloroso proceso del que salió victoriosa, Mariana Mesa compartió un emotivo post por medio de sus redes sociales en el que recordó su experiencia con esta difícil enfermedad.

“Benditos sean los que se quedan en medio de la tormenta”, inicia el texto que publicó la deportista en sus redes sociales, en donde destacó el valor de quienes permanecen presentes en los momentos más difíciles, sin buscar protagonismo, brindando apoyo silencioso, amor y paciencia.

La extenista también aprovechó para enviar un mensaje de agradecimiento a las personas que han sido luz y compañía en medio de la incertidumbre, y al mismo tiempo reconoce la importancia de soltar a quienes no supieron quedarse.

“Bendita tú, que no te rendiste, que continuaste en medio del miedo”, se lee en una de las frases más inspiradoras de su reflexión, en la que también resalta el aprendizaje y la fortaleza que surgen del dolor.

