Juliana Calderón aclaró si Westcol emprendió acciones legales contra su hermana

Juliana Calderón se refirió a la supuesta demanda que Westcol interpondría en contra de Yina tras retirarse de Stream Fighters.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Juliana Calderón despejó rumores sobre posible demanda de Westcol a Yina
¿Westcol demandó a Yina Calderón? Su hermana Juliana rompió el silencio. (Foto Canal RCN).

El enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri continúa generando polémica en redes sociales en donde se ha hablado sobre una posible demanda por parte de la organización de Stream Fighters en contra de la influenciadora por retirarse del enfrentamiento tras 10 segundos de combate.

¿Westcol demandó a Yina Calderón tras retirarse de Stream Fighters 4?

Aunque en redes sociales circulan diversos videos grabados por internautas que exigen a la organización de Stream Fighters 4 interponer una demanda a Yina Calderón no solo por no haberse enfrentado a Andrea Valdiri, sino también por haber asegurado que ofrecería un show que nunca llegó, se desconoce si el equipo legal de Westcol estarían haciendo algo al respecto.

Yina Calderón abandonó en el primer asalto.
Yina Calderón se retiró del enfrentamiento contra Andrea Valdiri en el primer asalto. (Foto Canal RCN)

Y es que el evento, que terminó cerca de las 11 p.m. se volvió un caos tras la decisión de la empresaria, pues al ser el enfrentamiento estelar, muchas personas se sintieron decepcionadas, incluyendo al mismo Westcol, quien no pudo evitar lanzar fuertes palabras en contra de Calderón por haber hecho tal acto.

¿Westcol demandó a Yina Calderón? Su hermana Juliana respondió

Durante la noche de este lunes 20 de octubre, Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón decidió romper el silencio por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, para hablar sobre esta posible acción en contra de la polémica mujer.

Según comentó Juliana, con contrato en mano, hasta el momento no han recibido ningún tipo de documento legal que indique que Stream Fighters interpuso una demanda en contra de Yina Calderón, así como tampoco, según ella, existe esta posibilidad.

Se filtra video de lo que pasó en camerinos tras renuncia de Yina Calderón en Stream Fighters
Revelan grabación inédita de Yina Calderón luego de abandonar Stream Fighters. (Foto Canal RCN).

Como abogada profesional, Calderón aseguró haber revisado el contrato previamente firmado y en ningún momento Yina incumplió con lo pactado. Así mismo mencionó que no podía dar mayores detalles debido a que es algo confidencial.

"No se preocupen, en el contrato está todo estipulado y todo se cumplió. No se los puedo mostrar porque esto es confidencial, entonces esto está totalmente establecido, se llevó a cabo este contrato”.

