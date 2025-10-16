Revelan desgarrador detalle sobre Baby Demoni, amiga de Yina, hallada sin vida en su casa

La repentina muerte de la influenciadora colombiana Baby Demoni, amiga de la polémica empresaria Yina Calderón, sigue estremeciendo a sus seguidores. En las últimas horas se dio a conocer un desgarrador detalle que causó conmoción en las redes sociales.

¿Qué desgarrador detalle salió sobre Baby Demoni, influencer hallada sin vida en su casa?

El pasado miércoles 15 de octubre, las hermanas Calderón confirmaron por medio de sus redes sociales el fallecimiento de su gran amiga Alejandra Esquin, conocida en el mundo digital como Baby Demoni, quien fue hallada sin vida dentro de su vivienda en Bogotá.

Tras conocerse la noticia, comenzaron a salir a la luz varios detalles sobre la joven, entre ellos que tenía una hija de 7 años y que esa fue una de las razones por las que decidió someterse a un procedimiento estético para mejorar su cuerpo.

En un video que circula en redes sociales, Baby Demoni contó que decidió intervenirse después de siete años de haber dado a luz, debido a la inseguridad que sentía por las secuelas de su parto por cesárea, el cual presentó diversas complicaciones como preeclampsia y la formación de un queloide en la cicatriz.

“Ese embarazo fue una locura. Pensé que iba a tener gemelos porque mi cuerpo estaba demasiado grande y sufría de hipertiroidismo. 48 horas después de mi cesárea, una muchacha imprudente me chuzó con una carpeta de pasta justo en la herida, tuve que dejar que cicatrizara sola y eso me formó un queloide espantoso”, relató la creadora de contenido, semanas antes de su fallecimiento.

¿Qué se sabe sobre la muerte de la influencer Baby Demoni?

La primera hipótesis que se manejó sobre el fallecimiento de la influenciadora Baby Demoni apuntaba a un posible suicidio. Sin embargo, esta versión se derrumbó rápidamente, teniendo en cuenta que la joven se había sometido a un procedimiento estético en las últimas semanas con el propósito de mejorar su autoestima.

Otra de las teorías que circulan en redes sociales señala una posible discusión con su novio, conocido como Samor, que habría terminado en la muerte de la joven.

“Muchachos, acaba de fallecer mi amiga, mi amiga Baby Demoni. Ella se puso a pelear con el novio en la casa y yo no sé, todo raro. Luego el novio llamó a decir que ella se había colgado, que no sé qué. En el hospital le encuentran huellas de asfixia. O sea, una cosa muy rara”, mencionó Yina Calderón.

No obstante, la versión oficial de los hechos aún no ha sido revelada a la opinión pública, por lo que se presume que el caso continúa bajo investigación.