Fallece reconocida influencer y se viraliza video donde revelaba la canción para su funeral

En las últimas horas, el mundo de las redes sociales se viste de luto tras el fallecimiento de reconocida creadora de contenido, quien se destacó en compartir videos utilizando canciones que estuvieran en tendencia.

Además, varias celebridades que hacen parte del mundo del entretenimiento han lamentado el fallecimiento de la influenciadora y entre las figuras más reconocidas que se han pronunciado al respecto son: Yina, Juliana y Claudia Calderón.

¿Quién es la reconocida influencer que falleció en las últimas horas?

Ella es Baby Demoni, la reconocida influenciadora que falleció. | Foto: Freepik

El nombre de Alejandra Esquín, o más conocida como ‘Baby Demoni’ , se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la noticia de su fallecimiento.

Es clave mencionar que la noticia del fallecimiento de Baby Demoni, también fue confirmado por la creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón, quien se pronunció al respecto:

“Muchachos, acaba de fallecer mi amiga Baby Demoni. Ella se puso a pel3ar con el novio en la casa. Luego, él llamó que ella se hizo dañ#. Ojalá este caso no se quede impune y vamos a ver en qué le podemos ayudar a la familia”, añadió Yina.

Por el momento, no se sabe con exactitud los detalles acerca del fallecimiento de Baby Demoni. Sin embargo, las autoridades se encuentran bajo las investigaciones al respecto.

¿Cuál es la canción que se hace viral en redes acerca del funeral de Baby Demoni?

Tras confirmarse la noticia del fallecimiento de Baby Demoni, un video se vuelve viral tras revelarse la canción con la que Baby Demoni le gustaría poner en su funeral en caso de fallecer.

¿Cuál es la canción con la que Baby Demoni confesó que le gustaría escuchar en su funeral? | Foto: Freepik

Es así como, el video compartido por parte de las creadoras de contenido ‘Gemelas Martínez’ , compartieron hace varios meses a través de su cuenta oficial de TikTok en la que cuentan con más de 788 mil seguidores, un video en el que le hicieron la siguiente pregunta a Baby Demoni hace varios meses.

“¿Para tu funeral qué canción te gustaría que sonara?, preguntó la influenciadora. A lo que enseguida Baby Demoni respondió: “’El hijo del pueblo de Vicente Fernández’”.

En el video, se refleja que para Baby Demoni esta canción tenía un especial significado, en especial por lo que transmite esta melodía. Así, también, varios internautas han recordado con emotividad el gran legado que dejó la influenciadora en las redes sociales.