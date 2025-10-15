El reconocido actor que falleció por enfermedad terminal luego que le negaran la eutanasia

El nombre del actor Leonardo Ramírez se ha empezado a apoderar de las tendencias luego que se revelara su caso en el que se conoció su lucha contra una enfermedad terminal que le acabó su vida a los 26 años.

¿Cuál fue la enfermedad que le dio al actor Leonardo Ramírez?

Leonardo Ramírez es recordado por su participación en producciones como "La mujer en el espejo" y el programa de entretenimiento "Mucha música".

El actor trabajó en diferentes programas audiovisuales tanto a nivel nacional como internacional, por lo que en ese entonces se consideraba toda una promesa de la televisión, pero en su mejor momento fue sorprendido con la inesperada noticia de su enfermedad.

A Leonardo le diagnosticaron cáncer en el mediastino, algo que lo obligó a parar sus labores en el mundo de la actuación para enfocarse en tratamientos y quimioterapias que podrían acabar con su enfermedad.

Según reveló su familia en Expediente final, el joven siempre se mostró esperanzado y con fe de superar dicho percance de salud, tanto así que llegó a buscar alternativas a la medicina convencional.

El actor Leonardo Ramírez fue diagnosticado con enfermedad terminal, (Foto de AFP)

¿Por qué el actor Leonardo Ramírez pidió la eutanasia?

Desde inyecciones de agua de mar hasta veneno de escorpión azul probó Leonardo, quien por su gran deseo por vivir probó todo tipo de alternativas y recomendaciones que recibía.

Sin embargo, pese a sus esfuerzos, el tumor que le detectaron hizo metástasis por lo que se le fue esparciendo por diferentes órganos y partes de su cuerpo que fueron deteriorando su salud.

Su hermana, Sandra Ramírez, reveló que el actor tras cada vez sentirse más débil y mal de salud, fue entonces cuando le revelaron que su enfermedad había llegado hasta el páncreas, una noticia que quitaba cualquier posibilidad de cirugía o tratamientos.

Tras esta mala noticia, el actor Leonardo Ramírez intentó acceder a la eutanasia para poner fin así a su sufrimiento y fuertes síntomas, sin embargo, por ese entonces dicho procedimiento no era permitido en Colombia.

La única alternativa que le dieron al actor en ese tiempo fue ingresarlo a cuidados paliativos en donde le ayudaron a controlar parte de sus dolores, sin embargo, reveló su papá, Eugenio Ramírez, que tras pasar unos 30 días, su hijo una mañana falleció en los brazos de su mamá.

El actor Leonardo Ramírez falleció tras pedir la eutanasia. (Foto FreePik)

¿Cuál fue la última voluntad del actor Leonardo Ramírez?

El actor murió en la capital colombiana el 22 de marzo de 2003 y según contó su familia su última voluntad fue que esparcieran sus cenizas en el Parque Nacional. Además, su mamá creo una fundación que ayuda a personas con cáncer, en especial a las que tiene problemas económicos.

Esta revelación de los familiares del actor ha empezado a viralizarse en redes sociales y ha tocado el corazón de miles de internautas, quienes han expresado su tristeza con lo que vivió el recordado artista.